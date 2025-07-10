Провокационные сцены как урок: откровения Софи Тёрнер о влиянии Игры престолов

Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Британская актриса Софи Тёрнер раскрыла огромное влияние "Игры престолов" на свою судьбу. Начав сниматься в культовом сериале в 14 лет, она считает этот опыт главной школой жизни и профессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Софи Тернер

В недавнем интервью Тёрнер с юмором вспомнила о провокационном контенте шоу.

"Я определённо получила сексуальное образование благодаря этому сериалу. Более чем достаточное", — пошутила актриса, говоря о впечатлении от натуралистичных сцен.

Несмотря на ранний старт и отсутствие формального обучения, Тёрнер называет проект лучшей актёрской практикой.

"Мне очень понравилось. Я училась у потрясающих актёров вокруг. Чувствовала, будто выиграла конкурс", — поделилась она с улыбкой.

За годы воплощения Сансы Старк Тёрнер полностью срослась с персонажем. По её словам, сериал подарил все ключевые навыки — от работы на площадке до профессиональной этики.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.



«Игра́ престо́лов» (англ Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для кабельного телеканала HBO. Основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.



