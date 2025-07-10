Провокационные сцены как урок: откровения Софи Тёрнер о влиянии Игры престолов

Британская актриса Софи Тёрнер раскрыла огромное влияние "Игры престолов" на свою судьбу. Начав сниматься в культовом сериале в 14 лет, она считает этот опыт главной школой жизни и профессии.
В недавнем интервью Тёрнер с юмором вспомнила о провокационном контенте шоу.
"Я определённо получила сексуальное образование благодаря этому сериалу. Более чем достаточное", — пошутила актриса, говоря о впечатлении от натуралистичных сцен.
Несмотря на ранний старт и отсутствие формального обучения, Тёрнер называет проект лучшей актёрской практикой.
"Мне очень понравилось. Я училась у потрясающих актёров вокруг. Чувствовала, будто выиграла конкурс", — поделилась она с улыбкой.
За годы воплощения Сансы Старк Тёрнер полностью срослась с персонажем. По её словам, сериал подарил все ключевые навыки — от работы на площадке до профессиональной этики.
Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.
«Игра́ престо́лов» (англ Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для кабельного телеканала HBO. Основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.
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