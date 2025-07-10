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Провокационные сцены как урок: откровения Софи Тёрнер о влиянии Игры престолов

Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
1:03
Кино » Зарубежное кино

Британская актриса Софи Тёрнер раскрыла огромное влияние "Игры престолов" на свою судьбу. Начав сниматься в культовом сериале в 14 лет, она считает этот опыт главной школой жизни и профессии.

Софи Тернер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Софи Тернер

В недавнем интервью Тёрнер с юмором вспомнила о провокационном контенте шоу.

"Я определённо получила сексуальное образование благодаря этому сериалу. Более чем достаточное", — пошутила актриса, говоря о впечатлении от натуралистичных сцен.

Несмотря на ранний старт и отсутствие формального обучения, Тёрнер называет проект лучшей актёрской практикой.

"Мне очень понравилось. Я училась у потрясающих актёров вокруг. Чувствовала, будто выиграла конкурс", — поделилась она с улыбкой.

За годы воплощения Сансы Старк Тёрнер полностью срослась с персонажем. По её словам, сериал подарил все ключевые навыки — от работы на площадке до профессиональной этики. 

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса. 

«Игра́ престо́лов» (англ  Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для кабельного телеканала HBO. Основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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