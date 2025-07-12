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Клубника, автографы и перформанс: как Куценко удивил посетителей фудмолла

Необычный перформанс: как Куценко удивил посетителей московского фудмолла
1:18
Кино

В московском фудмолле "Депо" на днях царило оживление: известный актёр Гоша Куценко сменил амплуа и на несколько часов превратился в продавца фруктов и ягод. Он лично предлагал посетителям попробовать сочную клубнику, охотно раздавал автографы и позировал для фото. Этот необычный перформанс был приурочен к премьере комедийного сериала "Хутор", где Куценко исполнил одну из ключевых ролей.

Гоша Куценко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гоша Куценко

В новом проекте он предстаёт в образе Бати, бывшего предпринимателя, создавшего вдали от цивилизации своеобразный исправительный лагерь — хутор. Там, вдали от современных удобств, под его строгим надзором и с помощью весьма оригинальных методов перевоспитания "заблудшие души" возвращаются на путь истинный. Одним из таких перевоспитываемых становится Артём, криптомошенник, роль которого исполнил Сергей Романович, знакомый зрителям по сериалу "Ольга".

Пользуясь случаем, Куценко поделился радостной новостью: у Дмитрия Белоцерковского, сыгравшего в "Хуторе" его экранного сына Боеслава, родился третий ребёнок. Актёр с юмором отметил, что предложил коллеге назвать новорождённого Кинославом. Об этом сообщает Кино Mail.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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