Больше, чем Терминатор: Линда Хэмилтон вернулась — и вы удивитесь, куда

Звезда Терминатора сыграет в новом сезоне Очень странных дел

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Линда Хэмилтон утверждает, что её роль в долгожданном возвращении сериала Netflix была важнее, чем любая из частей франшизы "Терминатор"

Фото: ВК-аккаунт Линды Хэмилтон by неизвестен is licensed under public doman Актриса Линда Хэмилтон

Знаменитая актриса Линда Хэмилтон, известная своей ролью Сары Коннор в серии фильмов "Терминатор", возвращается в новый сериал от гиганта стриминга Netflix — финальный сезон шоу "Очень странные дела". Финальная глава фантастического сериала выйдет в конце 2025 года, а Хэмилтон сыграет новую таинственную героиню по имени доктор Кей.

Несмотря на то, что актриса успела поучаствовать во множестве проектов, включая знаменитые фильмы "Терминатор" и "Вершина Данта", она призналась, что ни один проект ещё не был таким масштабным, как работа над пятой частью "Странных дел". Её заявление подтверждает, насколько значимой окажется новая героиня доктора Кэй, учитывая тот факт, что персонаж появится практически во всех эпизодах пятого сезона.

Хэмилтон рассказала порталу Coming Soon о своём опыте съёмок в сериале "Пришельцы среди нас" ("Resident Alien"), однако воспользовалась возможностью обсудить и работу над "Странными делами". Она отметила, что процесс съёмок занял больше времени, чем было привычно ей раньше. Например, на создание восьми эпизодов ушло целый год, тогда как обычные проекты, такие как "Терминатор" или "Вершина Данта", занимали всего шесть месяцев. Актриса подчеркнула важность тщательной подготовки персонажа, заявив следующее:

"Мы снимали восемь серий целый год, и я никогда раньше не участвовала в проекте, который длился бы столько долго. Обычно максимум — полгода, как было с фильмами вроде "Терминатора" или "Вершины Данта". Но сейчас всё иначе", — объяснила актриса.

Она добавила, что каждый день съёмочного процесса оказался настолько насыщенным, что заставлял её глубоко погружаться в характер своего героя. Каждый день съёмочной группы сопровождался большими сценами, сложными трюками и спецэффектами, благодаря чему каждый эпизод получился зрелищным и захватывающим.

Финальный сезон "Очень странных дел" стартует на платформе Netflix осенью 2025 года. Пятый сезон состоит из восьми эпизодов, которые будут выпущены в следующем порядке: четыре эпизода выйдут 26 ноября, три — 25 декабря, а заключительная серия увидит свет 31 декабря. Действие последнего сезона разворачивается в 1987 году, а сюжет обещает оказаться напряжённым и непредсказуемым.

Уточнения

«О́чень стра́нные дела́» (англ. Stranger Things) — американский научно-фантастический драматический сериал с элементами ужасов, созданный братьями Даффер для стриминг-сервиса Netflix.

