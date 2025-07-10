Адский стресс: Наталья Рудова объяснила, почему избегает романов с актёрами из России

Актриса Наталья Рудова, известная по сериалу "Универ", дала неожиданный ответ на частый вопрос подписчиков о романах с коллегами по цеху.
В своем Instagram*-аккаунте звезда объяснила отсутствие влюблённостей в российских артистов.
"У нас нет таких красивых актёров. Именно моего типажа пацанов. Играть любовь с кем-то для меня адский стресс", — заявила Рудова, подчеркнув профессиональную сложность любовных сцен.
Актриса призналась, что искренне мечтает о создании семьи, но пока не встретила человека, с которым готова разделить жизнь. По её словам, последняя настоящая влюблённость случилась десять лет назад.
Рудова не скрывает сожаления о длительном периоде без глубоких чувств, но категорична в своём решении. Она не намерена вступать в отношения формально, "для галочки", даже под давлением беспокойства со стороны незнакомых людей в Сети.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.
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