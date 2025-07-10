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Адский стресс: Наталья Рудова объяснила, почему избегает романов с актёрами из России

Наталья Рудова: почему она не влюбляется в коллег по сцене
1:07
Кино » Российское кино

Актриса Наталья Рудова, известная по сериалу "Универ", дала неожиданный ответ на частый вопрос подписчиков о романах с коллегами по цеху.

Наталья Рудова
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Рудова

В своем Instagram*-аккаунте звезда объяснила отсутствие влюблённостей в российских артистов.

"У нас нет таких красивых актёров. Именно моего типажа пацанов. Играть любовь с кем-то для меня адский стресс", — заявила Рудова, подчеркнув профессиональную сложность любовных сцен.

Актриса призналась, что искренне мечтает о создании семьи, но пока не встретила человека, с которым готова разделить жизнь. По её словам, последняя настоящая влюблённость случилась десять лет назад.

Рудова не скрывает сожаления о длительном периоде без глубоких чувств, но категорична в своём решении. Она не намерена вступать в отношения формально, "для галочки", даже под давлением беспокойства со стороны незнакомых людей в Сети.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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