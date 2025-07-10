Александр Самойленко раскрыл причину отказа от роли в фильме Андреасяна: слава богу, что не снялся

Александр Самойленко отказался от роли в фильме Евгений Онегин: главная причина

Актёр Александр Самойленко откровенно признался, что отказался участвовать в фильме Сарика Андреасяна "Евгений Онегин".

Фото: commons.wikimedia.org by Dragio0077, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Самойленко

Решение было принципиальным: Самойленко даже не стал читать сценарий.

"Мне предложили роль, я отказался. И слава богу, что не снялся", — подчеркнул артист в разговоре со "Страстями".

Он не скрывает, что не считает творчество Андреасяна привлекательным для себя и нисколько не жалеет о своём выборе.

Самойленко противопоставил коммерческие проекты Андреасяна работам других российских режиссёров, чьё искусство ему близко. В числе уважаемых им мастеров он назвал Клима Шипенко, Давида Ткебучаву и Сергея Урсуляка.

Этот отказ прозвучал на фоне недавнего громкого скандала с участием самого Андреасяна. Ещё в марте режиссёр оказался в центре внимания после конфликта со студентами Московской международной киношколы.

Во время открытой лекции Андреасян резко высказался в ответ на вопрос о фестивальном кино. Он заявил о своей "ненависти" к классику арт-хауса Андрею Тарковскому и в целом отверг ценность авторского кинематографа. Эти слова вызвали волну критики в профессиональной среде.

Уточнения

Алекса́ндр Валерья́нович Само́йленко (род. 28 марта 1964, Ташкент) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, радиоведущий.



Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

