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Пришельцы в шведском фильме Наблюдай за небесами: разгадка исчезновения

Новый шведский фильм с использованием ИИ сказал новое слово в кинематографе
2:36
Кино

Научно-фантастическом Фильм "Наблюдай за небесами" повествует о похищении пришельцами с использованием передовых технологий. 

Тёмные тучи над холмистой долиной
Фото: unsplash.com by LoboStudio Hamburg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмные тучи над холмистой долиной

Этот хорошо снятый шведский фильм в жанре научной фантастики представляет собой ретро-картину, в которой Инез Даль Торхауг играет роль Дениз — подростка-подростка, воспитываемого приёмными родителями, отец которого исчез в 1988 году.

Отец Дениз был преданным исследователем НЛО, чья цель состояла в поиске внеземных существ, когда он таинственно пропал. Был ли это случай похищения инопланетянами? Правительственная операция прикрытия? Или же обычный случай исчезновения мужчины? Когда спустя восемь лет автомобиль отца падает с неба прямо в местный амбар, Дениз объединяется с друзьями своего отца из организации UFO-Sweden, включая симпатичного нервозного Леннарта (Иеспера Баркселиуса) и различных чудаковатых персонажей, чтобы выяснить возможные причины произошедшего, включая возможную причастность загадочной организации SMHI (Шведского метеорологического и гидрологического института).

Вы могли бы заметить из приведённых имён, что этот фильм снят в Швеции, однако диалоги ведутся исключительно на английском языке. Что это значит? Оказывается, фильм является ранним примером технологии, которую легко представить стандартной практикой для стриминговых платформ, стремящихся охватить разные территории с минимальными затратами: дубляж с поддержкой искусственного интеллекта. Оригинальные актеры повторно записали свои реплики, а технология на основе искусственного интеллекта была использована для редактирования визуальных эффектов таким образом, чтобы движения губ оригинальной шведской версии соответствовали новому английскому диалогу. Эта техника называется "ваббингом" ("визуальное дублирование"), и целевая аудитория — зрители, которые не хотят читать субтитры или смотреть традиционный дубляж.

Во многих отношениях этот относительно неприметный фильм идеально подходит для демонстрации потенциально антиутопической технологии: он незаметен, не вызывает особого внимания и вряд ли привлечет широкую аудиторию. Фактически, он похож на тихий пригородный район, куда впервые приземляется корабль пришельцев в фильмах о летающих тарелках. Сейчас технология "ваббинга" находится в тени, но это может стать началом необратимой волны вторжения.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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