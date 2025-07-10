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Дьявол носит Prada возвращается: секретный состав нового сиквела раскрыт

Сиквел Дьявол носит Prada: звёздный состав и дата премьеры
1:17
Кино » Зарубежное кино

Журнал Variety обнародовал полный звёздный состав долгожданного сиквела "Дьявол носит Prada".

Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип
Фото: YouTube канал Spletnik by Скриншот видео YouTube канала Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип

К возвращающейся легендарной тройке — Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант — присоединились новые яркие имена.

Самые обсуждаемые новички проекта: Полин Шаламе, старшая сестра Тимоти Шаламе, известная по сериалу "Сексуальная жизнь студенток" и фильму "Король Стейтен-Айленда"; Кеннет Брана, актёр и режиссёр, обладатель "Оскара"; Б. Дж. Новак ("Офис", "Бесславные ублюдки"); бродвейские актёры Хелен Шен и Конрад Рикамора ("Как избежать наказания за убийство"); Джастин Теру и Люси Лью.

Ранее подтвердилось участие Стэнли Туччи, а теперь съёмочная группа объявила и о других звёздных пополнениях. Такой каст обещает, что фильм станет одним из главных кинособытий года.

Продюсеры собрали уникальную комбинацию голливудских икон, молодых восходящих звёзд и признанных театральных талантов. Сюжетные детали пока держатся в секрете, но известно, что действие продолжится в мире высокой моды.

Ожидаемая премьера сиквела намечена на 1 мая 2026 года. 

Уточнения

«Дьявол носит Prada» (англ  The Devil Wears Prada) — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. 

Мэ́ри Луи́з (Ме́рил) Стрип (англ. Mary Louise «Meryl» Streep; род. 22 июня 1949, Саммит, Юнион, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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