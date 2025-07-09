Секрет разочарования: почему звезда Папиных дочек считает свою роль ошибкой

Не надо было соглашаться: актёр Самойленко пожалел о съёмках в новом сезоне Папиных дочек

Александр Самойленко, исполнитель роли дантиста Андрея в культовых "Папиных дочках", резко раскритиковал решение сняться в продолжении шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Dragio0077, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Самойленко

В интервью "Страстям" актёр откровенно признал это своей ошибкой.

"Меня уговорили, и я снялся в одном эпизоде. Понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться", — заявил Самойленко.

Он объяснил свою позицию метафорой: "Вступать в одну и ту же воду бессмысленно".

После просмотра первой серии нового сезона артист остался разочарован. "Мне она не понравилась", — констатировал он. Самойленко подчеркнул, что хорошо понимал оригинальный формат шоу, но к современной версии возникли вопросы.

"Сейчас ещё кино снимают. Мне кажется, это не та история", — высказал он сомнения относительно нового направления проекта. При этом актёр признал право зрителей на иное мнение: "Хотя она нравится публике, раз снимают. У каждого свой вкус".

Уточнения

Алекса́ндр Валерья́нович Само́йленко (род. 28 марта 1964, Ташкент) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, радиоведущий.



«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС.

