Жена Сарика Андреасяна о карьере в кино: не боюсь ненависти за участие в фильмах мужа

Не с улицы пришла: жена Сарика Андреасяна отреагировала на упрёки в том, что снимается у мужа

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Лиза Моряк, жена режиссёра Сарика Андреасяна, публично ответила на критику о своём участии в его фильмах.

Фото: Telegram by Telegram-канал Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиза Моряк и Сарик Андреасян

В интервью "Страстям" 29-летняя актриса заявила: "Мне нисколько не стыдно за себя в профессии", отвергая упрёки в непотизме.

Моряк подчеркнула, что не случайный человек в актёрстве: стала чемпионкой Твери по бальным танцам, окончила театральный вуз и стажировалась в Малом театре.

"Я не пришла в актёрство с улицы", — пояснила она.

Актриса также защитила практику семейных творческих союзов в кино, указав на распространённость тандемов "продюсер-актриса" или "режиссёр-актриса". По её мнению, когда такой союз перерастает в брак, это усиливает результат: "Крепкие браки складываются между людьми с общими интересами. Профессиональная связь — залог успеха". Она добавила, что коллеги относятся к ней с пониманием.

После интервью Моряк иронично ответила хейтерам в соцсетях. Она выложила видео, где вглядывается в горизонт, с саркастичной подписью: "Начинающая актриса в поисках своего Сарика", намекая на обвинения в карьерном продвижении только через мужа.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

