Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 преимуществ черной смородины для женщин: от суставов до красоты
Названы 10 интерьерных решений, которые визуально старят квартиру
Дешёвые яйца на полках магазинов: эксперты предупреждают о дефиците в скором времени
Жара обернется ударом по организму, если не внести эти изменения в рацион
Житель Санкт-Петербурга пойдёт под суд за выход из трамвая нестандартным способом
Зависимость от TikTok и Reels связана с импульсивным поведением — исследование
Запад сокращает поставки оружия Украине из-за дефицита запасов
Какао как средство для окрашивания волос: безопасная альтернатива магазинным краскам
Как правильно вычесывать кошку: советы по уходу за шерстью и профилактике колтунов

Жена Сарика Андреасяна о карьере в кино: не боюсь ненависти за участие в фильмах мужа

Не с улицы пришла: жена Сарика Андреасяна отреагировала на упрёки в том, что снимается у мужа
1:16
Кино » Российское кино

Лиза Моряк, жена режиссёра Сарика Андреасяна, публично ответила на критику о своём участии в его фильмах.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян
Фото: Telegram by Telegram-канал Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиза Моряк и Сарик Андреасян

В интервью "Страстям" 29-летняя актриса заявила: "Мне нисколько не стыдно за себя в профессии", отвергая упрёки в непотизме.

Моряк подчеркнула, что не случайный человек в актёрстве: стала чемпионкой Твери по бальным танцам, окончила театральный вуз и стажировалась в Малом театре.

"Я не пришла в актёрство с улицы", — пояснила она.

Актриса также защитила практику семейных творческих союзов в кино, указав на распространённость тандемов "продюсер-актриса" или "режиссёр-актриса". По её мнению, когда такой союз перерастает в брак, это усиливает результат: "Крепкие браки складываются между людьми с общими интересами. Профессиональная связь — залог успеха". Она добавила, что коллеги относятся к ней с пониманием.

После интервью Моряк иронично ответила хейтерам в соцсетях. Она выложила видео, где вглядывается в горизонт, с саркастичной подписью: "Начинающая актриса в поисках своего Сарика", намекая на обвинения в карьерном продвижении только через мужа.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
5 преимуществ черной смородины для женщин: от суставов до красоты
Названы 10 интерьерных решений, которые визуально старят квартиру
Дешёвые яйца на полках магазинов: эксперты предупреждают о дефиците в скором времени
Жара обернется ударом по организму, если не внести эти изменения в рацион
Житель Санкт-Петербурга пойдёт под суд за выход из трамвая нестандартным способом
Не с улицы пришла: жена Сарика Андреасяна отреагировала на упрёки в том, что снимается у мужа
Зависимость от TikTok и Reels связана с импульсивным поведением — исследование
Запад сокращает поставки оружия Украине из-за дефицита запасов
Какао как средство для окрашивания волос: безопасная альтернатива магазинным краскам
Как правильно вычесывать кошку: советы по уходу за шерстью и профилактике колтунов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.