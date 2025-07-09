Жена Сарика Андреасяна о карьере в кино: не боюсь ненависти за участие в фильмах мужа

Лиза Моряк, жена режиссёра Сарика Андреасяна, публично ответила на критику о своём участии в его фильмах.
В интервью "Страстям" 29-летняя актриса заявила: "Мне нисколько не стыдно за себя в профессии", отвергая упрёки в непотизме.
Моряк подчеркнула, что не случайный человек в актёрстве: стала чемпионкой Твери по бальным танцам, окончила театральный вуз и стажировалась в Малом театре.
"Я не пришла в актёрство с улицы", — пояснила она.
Актриса также защитила практику семейных творческих союзов в кино, указав на распространённость тандемов "продюсер-актриса" или "режиссёр-актриса". По её мнению, когда такой союз перерастает в брак, это усиливает результат: "Крепкие браки складываются между людьми с общими интересами. Профессиональная связь — залог успеха". Она добавила, что коллеги относятся к ней с пониманием.
После интервью Моряк иронично ответила хейтерам в соцсетях. Она выложила видео, где вглядывается в горизонт, с саркастичной подписью: "Начинающая актриса в поисках своего Сарика", намекая на обвинения в карьерном продвижении только через мужа.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.
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