Миллион за рекламу и новые сценарии: чем живёт Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком

Гонорары актрисы Паулины Андреевой за рекламные контракты начинаются от 1 миллиона рублей.
После расставания с Фёдором Бондарчуком Андреева снизила публичную активность, но не осталась без работы. Основной фокус сейчас — написание сценариев, именно в этой профессии актриса видит своё будущее.
Параллельно, как пишет kp.ru, она остаётся востребованной в рекламе.
"У Паулины модельная внешность и безупречная репутация, не омрачённая скандалами. Это вызывает большой интерес у рекламодателей", — отмечает продюсер Алина Красная.
Несмотря на высокий спрос, Андреева тщательно отбирает предложения. Чаще всего она сотрудничает с ювелирными домами и косметическими брендами.
По слухам, актриса и Бондарчук находятся в стадии примирения. Инсайдеры не исключают их скорого совместного проекта в киноиндустрии.
"Возможно, в ближайшее время у Фёдора и Паулины появятся совместные кинопроекты. Как сценарист, Андреева очень заинтересована в этом. Пока всё на стадии обсуждения", — уточняет источник.
Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве — Андреева-Бондарчук); род. 12 октября 1988, Ленинград) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
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