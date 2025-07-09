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Миллион за рекламу и новые сценарии: чем живёт Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком

1 миллион за рекламный контракт: секреты востребованности Паулины Андреевой
1:13
Кино » Российское кино

Гонорары актрисы Паулины Андреевой за рекламные контракты начинаются от 1 миллиона рублей. 

Паулина Андреева
Фото: youtube.com by канал «Театральный журнал», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паулина Андреева

После расставания с Фёдором Бондарчуком Андреева снизила публичную активность, но не осталась без работы. Основной фокус сейчас — написание сценариев, именно в этой профессии актриса видит своё будущее.

Параллельно, как пишет kp.ru, она остаётся востребованной в рекламе.

"У Паулины модельная внешность и безупречная репутация, не омрачённая скандалами. Это вызывает большой интерес у рекламодателей", — отмечает продюсер Алина Красная.

Несмотря на высокий спрос, Андреева тщательно отбирает предложения. Чаще всего она сотрудничает с ювелирными домами и косметическими брендами.

По слухам, актриса и Бондарчук находятся в стадии примирения. Инсайдеры не исключают их скорого совместного проекта в киноиндустрии.

"Возможно, в ближайшее время у Фёдора и Паулины появятся совместные кинопроекты. Как сценарист, Андреева очень заинтересована в этом. Пока всё на стадии обсуждения", — уточняет источник.

Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве — Андреева-Бондарчук); род. 12 октября 1988, Ленинград) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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