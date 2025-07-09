Голливудский скандал: как успех Сумерек обернулся разочарованием для режиссёра

Режиссёр Кэтрин Хардвик, подарившая миру "Сумерки", рассказала, что после оглушительного успеха фильма в 2008 году (69 млн долларов за первые выходные) студия Summit Entertainment "отблагодарила" её коробкой мини-кексов.
Для Хардвик это стало болезненным символом отношения к женщинам в Голливуде. Она уверена: будь режиссёром-мужчиной, собравшим такие кассовые сборы, ему предложили бы машину, многополосный контракт или творческую свободу. Ей же досталось лишь "символическое одобрение".
В интервью The Guardian Хардвик напомнила, что студия изначально не верила в успех проекта. Перед релизом ей заявили, что 30 млн долларов "будет хорошо". Фильм же собрал 408 млн глобально, положив начало франшизе.
Несмотря на это, снимать сиквел, "Новолуние", доверили не ей, а Крису Вайцу. Хардвик перешла к проекту "Красная Шапочка" с меньшим бюджетом и ограничениями.
Режиссёр также поделилась, что продюсеры сомневались в Роберте Паттинсоне на роль Эдварда Каллена.
"Они спрашивали: 'Уверена, что он станет красавцем?' Я отвечала: 'Конечно! Видели его скулы? Новая причёска, тренировки — он будет великолепен!' Но они не верили. Он же пришёл в запачканной рубашке, это Роб", — вспоминает Хардвик.
Кэ́трин Ха́рдвик — американский кинорежиссёр и продюсер.
«Су́мерки» (англ
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