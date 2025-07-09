Почему Сидни Суини готова стать частью сиквела Барби — её признание вызвало ажиотаж

Сидни Суини выразила заинтересованность в участии в сиквеле фильма "Барби".
В интервью Bustle звезда "Эйфории" ответила на вопрос о возможной роли в продолжении проекта Греты Гервиг.
"Мне придётся прочитать сценарий, но я не была бы против", — заявила Суини.
Главной мотивацией актрисы стало восхищение Марго Робби, исполнившей роль Барби в оригинале. Суини подчеркнула, что является большой поклонницей голливудской звезды, и не стала скрывать желания поработать вместе.
Напомним, глава Warner Bros. Пэм Абди ранее подтверждала планы по созданию сиквела. Режиссёр Грета Гервиг также выражала готовность взяться за проект при условии наличия сильной сюжетной идеи.
Ажиотаж вокруг возможного продолжения сохраняется после феноменального успеха первой части, собравшей 1,4 млрд долларов в мировом прокате.
Си́дни Бе́рнис Суи́ни (англ. Sydney Bernice Sweeney; род. 12 сентября 1997) — американская актриса.
Ма́рго Эли́с Ро́бби (англ. Margot Elise Robbie; род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и продюсер.
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