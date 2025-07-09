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Энн Хэтэуэй сломала себя ради роли: что скрывается за её ментальным переворотом?

Была новичком: Энн Хэтэуэй призналась в ментальном срыве на съёмках Матери Марии
Кино » Зарубежное кино

Энн Хэтэуэй пережила серьёзные испытания на съёмках музыкальной драмы "Мать Мария" режиссёра Дэвида Лоури.

Энн Хэтэуэй
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Энн Хэтэуэй

Актриса призналась Vogue, что роль поп-дивы в экзистенциальном кризисе потребовала от неё ментального перелома.

Хэтэуэй, сыгравшая звезду, покинувшую тур ради помощи подруги-модельера (Микаэла Коэл), чувствовала себя "новичком". Режиссёрский подход Лоури заставил её отказаться от привычных методов.

"Это смирение — знать, что будешь играть плохо. Я не плохая, я просто новичок. Прийти к такому мышлению было трудно, но трансформационно", — объяснила актриса.

Кульминацией стал эпизод, где Хэтэуэй практически "ментально сломалась". Её смущали фразы, которые могли ранить Коэл. Но коллега поддержала: "Я люблю тебя, доверяю тебе", взяв Энн за руку.

Коэл позже отметила титанический труд Хэтэуэй: "Она проделала огромную работу, училась на ходу. Была монстром, но это раскрылось лишь в первом дубле. Её выносливость поражала".

Для роли Хэтэуэй брала уроки вокала — в фильме звучат песни Charli XCX и Джека Антоноффа, с которым она записала трек. Детали сюжета и дата премьеры пока не разглашаются.

Уточнения

Энн (Э́нни) Жакли́н Хэ́тэуэй (англ. Anne (Annie) Jacqueline Hathaway; род. 12 ноября 1982, Нью-Йорк) — американская актриса и певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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