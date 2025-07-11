Развод отменён? Что на самом деле происходит в семье Бондарчука и Андреевой

Паулина Андреева удалила пост о разводе: новые подробности

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой ликуют! После неожиданного заявления о расставании, сделанного весной 2025 года, в Сети поползли слухи о возможном примирении пары. Внимательные подписчики заметили исчезновение поста о разводе из аккаунта актрисы, что и послужило поводом для догадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фёдор Бондарчук

Как сообщают источники, близкие к семье, развода, возможно, и не будет. Инсайдеры утверждают, что Фёдор активно работает над восстановлением отношений с супругой.

"Фёдор пытается вернуть жену", — приводит слова источника kp.ru.

Подруга семьи подтверждает эту информацию, отмечая, что пара находится на пути к примирению, и именно поэтому официального заявления о разводе так и не последовало.

"Думаю, они тихо сойдутся, но не будут делать из этого пиар. Они и раньше не часто выходили вместе в свет, может, раз в год появлялись на кинофестивалях. И сейчас им совсем не хочется обсуждать личную жизнь на страницах таблоидов", — высказалась подруга семьи.

Более того, она опровергла слухи о каких-либо романах режиссёра после расставания, подчеркнув, что Бондарчук полностью сосредоточен на работе и, главное, на возвращении Паулины.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, сценарист, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.

