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Бахыт Кажибай получил награду на кинофестивале в Китае: что скрывает успех актёра

Казахстанский актёр удостоился награды на международном кинофестивале
1:25
Кино

По сообщению Министерства культуры и информации Казахстана, роль актёра Бахыта Кажибаева была высоко оценена на престижном кинофестивале, проходившем в китайском городе Чунцин.

Казахстан
Фото: commons.wikimedia.org by Меридианец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казахстан

Фестиваль завершился торжественным закрытием 6 июля. Среди казахстанских фильмов, представленных на фестивале, особого внимания заслужил фильм "Операция Набат". Главная роль в фильме исполнена актером Бахытом Кажибаем, который удостоен награды "Лучший актер".

Фильм рассказывает историю спецоперации, успешно проведенной в Казахстане в 1992 году, когда группа террористов захватила автобус с пассажирами, и эта история получила высокую оценку зрителей и жюри фестиваля.

Сам актёр отметил, что победа является достижением всей творческой группы фильма, подчеркнув важность рассказанной истории как исторического и человеческого события.

Кроме того, второй казахский фильм — драма режиссёра Дархана Толегенова "Братья", представленная на фестивале, также привлекла внимание. Этот фильм, отмеченный наградами международных фестивалей, демонстрировался в рамках специальной программы.

Таким образом, участие казахстанского кинематографа на данном мероприятии вновь подтвердило высокий уровень мастерства отечественных актёров и режиссёров.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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