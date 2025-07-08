Бахыт Кажибай получил награду на кинофестивале в Китае: что скрывает успех актёра

По сообщению Министерства культуры и информации Казахстана, роль актёра Бахыта Кажибаева была высоко оценена на престижном кинофестивале, проходившем в китайском городе Чунцин.
Фестиваль завершился торжественным закрытием 6 июля. Среди казахстанских фильмов, представленных на фестивале, особого внимания заслужил фильм "Операция Набат". Главная роль в фильме исполнена актером Бахытом Кажибаем, который удостоен награды "Лучший актер".
Фильм рассказывает историю спецоперации, успешно проведенной в Казахстане в 1992 году, когда группа террористов захватила автобус с пассажирами, и эта история получила высокую оценку зрителей и жюри фестиваля.
Сам актёр отметил, что победа является достижением всей творческой группы фильма, подчеркнув важность рассказанной истории как исторического и человеческого события.
Кроме того, второй казахский фильм — драма режиссёра Дархана Толегенова "Братья", представленная на фестивале, также привлекла внимание. Этот фильм, отмеченный наградами международных фестивалей, демонстрировался в рамках специальной программы.
Таким образом, участие казахстанского кинематографа на данном мероприятии вновь подтвердило высокий уровень мастерства отечественных актёров и режиссёров.
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