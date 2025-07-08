Олег Меньшиков о любви, жене и прошлом: откровения, которые не оставят равнодушными

Олег Меньшиков приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью, пообщавшись с подписчиками в Сети. В ходе откровенной беседы, отвечая на вопрос о самом важном человеке в его жизни, актёр без колебаний назвал свою жену Анастасию Чернову. Его слова тронули поклонников, увидевших в них глубокую привязанность и любовь.
"Вопрос "без кого" для меня не требует раздумий. Это Настя. А что касается "без чего"… Вы знаете, мне даёт много сил уверенность в том, что я кому-то необходим, что во мне кто-то нуждается", — отметил актёр.
Меньшиков также поделился размышлениями о прошлом, обратившись к себе 30-летнему с лаконичным, но многозначительным советом: "Выбирай тщательнее".
Актёр не раз говорил, что встреча с Анастасией, произошедшая в 2003 году на концерте Михаила Жванецкого, стала судьбоносной. Спустя два года после знакомства они сыграли свадьбу, и Олег Евгеньевич до сих пор считает это событие самым важным в своей жизни.
Оле́г Евге́ньевич Ме́ньшиков (род. 8 ноября 1960, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист Российской Федерации (2003).
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