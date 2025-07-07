Звезда Сумерек объяснил, почему он никогда не прочитает книгу от лица Эдварда

Питер Фачинелли, исполнитель роли Карлайла Каллена в саге "Сумерки", сделал неожиданное признание на фестивале Denver Fan Expo. Актёр заявил, что не читал и не будет читать книгу "Солнце полуночи" Стефани Майер, пишет Screenrant.
Причина отказа этическая: повествование в книге ведётся от лица его кинематографического "сына" Эдварда.
"Я не могу её читать. Это же мысли Эдварда! Мне кажется, это будет выглядеть, будто Карлайл читает его дневник. Это противоестественно. Как отец, я не хочу знать, что он обо мне думает", — объяснил Фачинелли.
"Солнце полуночи", вышедшая в 2020 году, раскрывает чувства Эдварда к Бэлле и его восприятие семьи Калленов. Напомним, в сентябре 2024 года Netflix анонсировал анимационную адаптацию книги. Сценаристом выступит Синди Дэйли ("Воспитанные волками"), дата релиза пока неизвестна.
Франшиза "Сумерки", включающая пять фильмов (2008-2012), собрала в прокате свыше 3 миллиардов долларов. Фачинелли остаётся верен своему персонажу даже спустя годы после завершения съёмок.
«Су́мерки» (англ
Пи́тер Фачине́лли (англ. Peter Facinelli; род. 26 ноября 1973, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский актёр и режиссёр, наиболее известный по ролям: Донована («Вана») Рэя в сериале «Криминальные гонки», Карлайла Каллена в фильме «Сумерки» и доктора Фитча Купера по прозвищу «Доктор Куп» в телесериале «Сестра Джеки».
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.