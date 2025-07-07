Звезда Сумерек объяснил, почему он никогда не прочитает книгу от лица Эдварда

Исполнитель роли Карлайла Каллена в Сумерках объяснил отказ читать Солнце полуночи

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Питер Фачинелли, исполнитель роли Карлайла Каллена в саге "Сумерки", сделал неожиданное признание на фестивале Denver Fan Expo. Актёр заявил, что не читал и не будет читать книгу "Солнце полуночи" Стефани Майер, пишет Screenrant.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Питер Фачинелли и Элизабет Ризер

Причина отказа этическая: повествование в книге ведётся от лица его кинематографического "сына" Эдварда.

"Я не могу её читать. Это же мысли Эдварда! Мне кажется, это будет выглядеть, будто Карлайл читает его дневник. Это противоестественно. Как отец, я не хочу знать, что он обо мне думает", — объяснил Фачинелли.

"Солнце полуночи", вышедшая в 2020 году, раскрывает чувства Эдварда к Бэлле и его восприятие семьи Калленов. Напомним, в сентябре 2024 года Netflix анонсировал анимационную адаптацию книги. Сценаристом выступит Синди Дэйли ("Воспитанные волками"), дата релиза пока неизвестна.

Франшиза "Сумерки", включающая пять фильмов (2008-2012), собрала в прокате свыше 3 миллиардов долларов. Фачинелли остаётся верен своему персонажу даже спустя годы после завершения съёмок.

Уточнения

«Су́мерки» (англ lang="en">Twilight) — американское романтическое фэнтези режиссёра Кэтрин Хардвик по одноимённому роману Стефани Майер.



Пи́тер Фачине́лли (англ. Peter Facinelli; род. 26 ноября 1973, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский актёр и режиссёр, наиболее известный по ролям: Донована («Вана») Рэя в сериале «Криминальные гонки», Карлайла Каллена в фильме «Сумерки» и доктора Фитча Купера по прозвищу «Доктор Куп» в телесериале «Сестра Джеки».



Солнце полуночи — в своё время ожидаемый сопутствующий роман к книге «Сумерки» автора Стефани Майер. Это должно было стать пересказыванием событий, описанных в романе «Сумерки», но повествование бы велось не от лица Беллы Свон, как в первой книге, а от лица Эдварда Каллена.