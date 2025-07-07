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Федорцов признался: съёмки с Хабенским изменили его отношение к алкоголю

Хабенский научил меня выпивать: Федорцов раскрыл закадровые тайны Убойной силы
1:03
Кино » Российское кино

Андрей Федорцов шокировал откровением о съёмках культового сериала "Убойная сила". В программе "Сегодня вечером" актёр заявил, что его партнёр Константин Хабенский научил его выпивать после работы.

Константин Хабенский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Константин Хабенский

Федорцов, никогда не употреблявший алкоголь, столкнулся с необходимостью играть пьяного. Для правдоподобности он использовал хитрость: из-за аллергии на апельсины его лицо моментально краснело.

"Режиссёр сразу сказал: 'О, хорошо! Пусть гримёры дают тебе апельсины — будешь выглядеть пьяным'", — вспомнил актёр.

Но главным "учителем" стал Хабенский: "Меня Костя научил выпивать. У нас было много закадровых встреч". Федорцов намекнул, что совместные вечера после съёмок изменили его отношение к алкоголю.

Хабенский мгновенно отреагировал на эфире: "Я не стремился к этому! Это, мне кажется, наговоры Андрюшины". Его ответ вызвал смех в студии, подчеркнув дружеский характер претензий.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

Андре́й Альбе́ртович Федорцо́в (род. 13 августа 1968, Ленинград) — российский актёр театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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