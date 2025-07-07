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Слухи о здоровье Сухорукова: что на самом деле происходит с актёром?

Виктор Сухоруков восстанавливается после операции на сердце: оптимизма на десятерых!
1:04
Кино » Российское кино

Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс серьёзную операцию на открытом сердце. У 73-летнего актёра диагностировали острый инфаркт миокарда, после чего было проведено коронарное шунтирование.

Виктор Сухоруков
Фото: commons.wikimedia.org by Yakov Fedorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виктор Сухоруков

Позже появились тревожные слухи о возможных осложнениях, однако худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков опроверг эту информацию. Он лично заверил поклонников, что с Сухоруковым всё в порядке.

"Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается. Он на любимой даче с родными и близкими", — цитирует Меньшикова WomanHit.

Худрук добавил, что общается с актёром по телефону: "У него оптимизма, как всегда, на десятерых!".

Меньшиков также сообщил, что Сухоруков может вскоре приехать в Москву, и пообещал поделиться фото с их встречи. Отсутствие легенды "Брата" на сцене театра вызывало беспокойство у зрителей, но теперь поклонники могут быть спокойны за его здоровье.

Уточнения

Ви́ктор Ива́нович Сухору́ков (род. 10 ноября 1951, Орехово-Зуево, Московская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа; народный артист Российской Федерации (2008).

Оле́г Евге́ньевич Ме́ньшиков (род. 8 ноября 1960, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист Российской Федерации (2003).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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