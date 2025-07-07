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60 лет в кино: почему Майкл Дуглас решил покинуть съёмочную площадку навсегда?

Майкл Дуглас объявляет о завершении карьеры на фоне борьбы с раком
1:05
Кино » Зарубежное кино

На Карловарском кинофестивале 80-летний Майкл Дуглас сделал шокирующее признание. Легендарный актёр борется с раком горла четвёртой стадии и объявил о завершении карьеры.

Майкл Дуглас
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Майкл Дуглас

Он отметил, что рак четвёртой степени это не праздник, но выбора нет. Для себя он решил окончательно отказаться от съёмок с 2022 года.

"Не хочу быть тем, кто падает замертво на площадке. Возвращаться не планирую. Разве что предложат нечто экстраординарное", — подчеркнул артист.

Актёр прошёл химиотерапию, но отказался от операции: "Пришлось бы удалить часть челюсти". С горькой иронией он добавил, что теперь сосредоточен на роли "хорошего семьянина", чтобы сохранить брак с Кэтрин Зетой-Джонс.

Карьера Дугласа длится 60 лет и включает более 70 фильмов. Он — двукратный обладатель "Оскара": за роль Гордона Гекко в "Уолл-стрит" и как продюсер "Пролетая над гнездом кукушки".

Уточнения

Майкл Кирк Ду́глас (англ. Michael Kirk Douglas; род. 25 сентября 1944, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США) — американский актёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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