Райан Рейнольдс стал офицером Ордена Канады: что скрывает эта высшая награда?

Райан Рейнольдс получил Орден Канады: Блейк Лайвли не скрывала слёз гордости

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

В День Канады, 1 июля, Райан Рейнольдс получил одну из высших государственных наград — стал офицером Ордена Канады.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Райан Рейнольдс

Церемония в Оттаве собрала близких актёра, включая жену Блейк Лайвли, которая с нежностью снимала каждый момент.

48-летний Рейнольдс, явно тронутый, назвал событие "значимым". Инсайдеры подтвердили: "Это был великий день, он безмерно горд".

В своей речи актёр поблагодарил канадские общины, сформировавшие его, и пошутил, что хотел бы разбить медаль на части, чтобы поделиться с каждым, кто творит добро без ожидания похвалы.

Правительство отметило вклад Рейнольдса не только в культуру, но и в масштабную филантропию. Как соучредитель благотворительных программ, он "укрепляет страну", говорится в официальном заявлении.

Орден Канады — престижнейшая награда за выдающийся вклад в развитие нации. У Рейнольдса уже есть Орден Британской Колумбии и гуманитарная премия канадского кино.

Уточнения

Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.





Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), настоящее имя: Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.

