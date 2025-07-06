Райан Рейнольдс стал офицером Ордена Канады: что скрывает эта высшая награда?

В День Канады, 1 июля, Райан Рейнольдс получил одну из высших государственных наград — стал офицером Ордена Канады.
Церемония в Оттаве собрала близких актёра, включая жену Блейк Лайвли, которая с нежностью снимала каждый момент.
48-летний Рейнольдс, явно тронутый, назвал событие "значимым". Инсайдеры подтвердили: "Это был великий день, он безмерно горд".
В своей речи актёр поблагодарил канадские общины, сформировавшие его, и пошутил, что хотел бы разбить медаль на части, чтобы поделиться с каждым, кто творит добро без ожидания похвалы.
Правительство отметило вклад Рейнольдса не только в культуру, но и в масштабную филантропию. Как соучредитель благотворительных программ, он "укрепляет страну", говорится в официальном заявлении.
Орден Канады — престижнейшая награда за выдающийся вклад в развитие нации. У Рейнольдса уже есть Орден Британской Колумбии и гуманитарная премия канадского кино.
Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.
Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), настоящее имя: Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.