Константин Хабенский раскрыл секрет успеха: как сериал Убойная сила изменил его жизнь

Хабенский о звёздной болезни в Убойной силе: хотел помолчать — считали зазнайством

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Константин Хабенский и Сергей Селин воссоединились на шоу "Сегодня вечером", вспомнив съёмки легендарного сериала "Убойная сила". Для Хабенского роль следователя Плахова стала прорывом к всенародной славе.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Константин Хабенский

Но первые шаги в популярности дались актёру тяжело.

"Вначале — крайнее неудобство, серьёзная усталость. Хочешь посидеть и помолчать — коллеги называют это звёздной болезнью", — признался Хабенский.

На вопрос о гонорарах он ответил с иронией: "Мы умели отдыхать. Накоплений не было". Его экранный напарник, Сергей Селин (Дукалис), оказался практичнее: именно "Убойная сила" помогла ему купить квартиру.

"Заложил основу для жилья. Гонорары считались приличными", — отметил Селин.

Сериал, стартовавший в 2000 году, не только подарил зрителям любимых героев, но и кардинально изменил жизнь актёров.

Хабенский шутил о последствиях славы: "Потом начинаешь быстрее ходить, незаметнее проходить сквозь стены". Но именно Плахов открыл ему путь к статусу одной из главных звёзд российского кино, подтвердив культовый статус самого сериала.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



«Убойная сила» — российский телевизионный детективный сериал по мотивам произведений Андрея Кивинова.

