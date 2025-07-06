Константин Хабенский раскрыл секрет успеха: как сериал Убойная сила изменил его жизнь

Константин Хабенский и Сергей Селин воссоединились на шоу "Сегодня вечером", вспомнив съёмки легендарного сериала "Убойная сила". Для Хабенского роль следователя Плахова стала прорывом к всенародной славе.
Но первые шаги в популярности дались актёру тяжело.
"Вначале — крайнее неудобство, серьёзная усталость. Хочешь посидеть и помолчать — коллеги называют это звёздной болезнью", — признался Хабенский.
На вопрос о гонорарах он ответил с иронией: "Мы умели отдыхать. Накоплений не было". Его экранный напарник, Сергей Селин (Дукалис), оказался практичнее: именно "Убойная сила" помогла ему купить квартиру.
"Заложил основу для жилья. Гонорары считались приличными", — отметил Селин.
Сериал, стартовавший в 2000 году, не только подарил зрителям любимых героев, но и кардинально изменил жизнь актёров.
Хабенский шутил о последствиях славы: "Потом начинаешь быстрее ходить, незаметнее проходить сквозь стены". Но именно Плахов открыл ему путь к статусу одной из главных звёзд российского кино, подтвердив культовый статус самого сериала.
Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.
«Убойная сила» — российский телевизионный детективный сериал по мотивам произведений Андрея Кивинова.
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