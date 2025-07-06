Эмоции на пределе: Дженнифер Энистон раскрывает секреты четвёртого сезона Утреннего шоу

Дженнифер Энистон описала грядущий четвёртый сезон "Утреннего шоу" как "очень эмоциональный".
Актриса откровенно призналась, что съёмки этого проекта даются крайне тяжело.
"Это многослойное, сложное шоу, поднимающее массу актуальных тем. Оно глубоко эмоциональное. Совсем не "Друзья"", — подчеркнула Энистон.
Она совмещает актёрскую работу с продюсированием вместе с Риз Уизерспун, что требует огромных усилий. Актриса отметила, что они погружены во все аспекты, а не только в игру, но они справляются благодаря поддержке сильной команды.
Съёмки завершились в декабре 2024 года, и Энистон ранее отмечала их сложность, хотя результат, по её словам, получился "отличным и насыщенным".
Четвёртый сезон представит новых персонажей. К актёрскому составу блестяще присоединятся обладательница "Оскара" Марион Котийяр и Аарон Пьер. Вернутся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман и Грета Ли.
Предыдущий сезон завершился драматично: слиянием телеканалов UBA и YDA, романом героини Энистон, Алекс, с миллиардером Полом Марксом (Джон Хэм), и угрозой увольнения для Брэдли (Уизерспун) из-за тайны о брате и штурме Капитолия.
Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.
«Утреннее шоу» (англ The Morning Show) — американский драматический стриминговый сериал, созданный Джеем Карсоном.
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