Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Июльская подкормка гладиолусов и георгин: фосфор, калий и борная кислота
Пошаговая инструкция по засолке огурцов холодным способом
Индийский носорог признан одним из самых агрессивных животных Азии
Владельцам автомобилей с допуском АИ-92 напомнили о рисках использования АИ-95
Брэд Питт рассказал о своих первых впечатлениях от работы с Джиной Дэвис и Сьюзан Сарандон
Ключ к мощным икрам: 4 упражнения для идеальной формы ног
Южные пригороды Афин и Киклады — самые дорогие районы для покупки жилья
Уксус против седины: лайфхак из народных средств
Этот незаметный предмет портит волосы каждый день — и вы его не подозреваете

Эмоции на пределе: Дженнифер Энистон раскрывает секреты четвёртого сезона Утреннего шоу

Дженнифер Энистон: Утреннее шоу — это адские съёмки, а не Друзья
1:25
Кино » Зарубежное кино

Дженнифер Энистон описала грядущий четвёртый сезон "Утреннего шоу" как "очень эмоциональный".

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

Актриса откровенно призналась, что съёмки этого проекта даются крайне тяжело.

"Это многослойное, сложное шоу, поднимающее массу актуальных тем. Оно глубоко эмоциональное. Совсем не "Друзья"", — подчеркнула Энистон.

Она совмещает актёрскую работу с продюсированием вместе с Риз Уизерспун, что требует огромных усилий. Актриса отметила, что они погружены во все аспекты, а не только в игру, но они справляются благодаря поддержке сильной команды.

Съёмки завершились в декабре 2024 года, и Энистон ранее отмечала их сложность, хотя результат, по её словам, получился "отличным и насыщенным".

Четвёртый сезон представит новых персонажей. К актёрскому составу блестяще присоединятся обладательница "Оскара" Марион Котийяр и Аарон Пьер. Вернутся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман и Грета Ли.

Предыдущий сезон завершился драматично: слиянием телеканалов UBA и YDA, романом героини Энистон, Алекс, с миллиардером Полом Марксом (Джон Хэм), и угрозой увольнения для Брэдли (Уизерспун) из-за тайны о брате и штурме Капитолия.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

«Утреннее шоу» (англ  The Morning Show) — американский драматический стриминговый сериал, созданный Джеем Карсоном. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона
Новости спорта
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения
Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.