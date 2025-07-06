Эмоции на пределе: Дженнифер Энистон раскрывает секреты четвёртого сезона Утреннего шоу

Дженнифер Энистон: Утреннее шоу — это адские съёмки, а не Друзья

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Дженнифер Энистон описала грядущий четвёртый сезон "Утреннего шоу" как "очень эмоциональный".

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Актриса откровенно призналась, что съёмки этого проекта даются крайне тяжело.

"Это многослойное, сложное шоу, поднимающее массу актуальных тем. Оно глубоко эмоциональное. Совсем не "Друзья"", — подчеркнула Энистон.

Она совмещает актёрскую работу с продюсированием вместе с Риз Уизерспун, что требует огромных усилий. Актриса отметила, что они погружены во все аспекты, а не только в игру, но они справляются благодаря поддержке сильной команды.

Съёмки завершились в декабре 2024 года, и Энистон ранее отмечала их сложность, хотя результат, по её словам, получился "отличным и насыщенным".

Четвёртый сезон представит новых персонажей. К актёрскому составу блестяще присоединятся обладательница "Оскара" Марион Котийяр и Аарон Пьер. Вернутся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман и Грета Ли.

Предыдущий сезон завершился драматично: слиянием телеканалов UBA и YDA, романом героини Энистон, Алекс, с миллиардером Полом Марксом (Джон Хэм), и угрозой увольнения для Брэдли (Уизерспун) из-за тайны о брате и штурме Капитолия.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.



«Утреннее шоу» (англ The Morning Show) — американский драматический стриминговый сериал, созданный Джеем Карсоном.

