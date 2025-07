Ринго Старр против сценариста: как барабанщик The Beatles изменил будущий фильм

Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles

Ринго Старр внёс коррективы в грядущую масштабную киносагу Сэма Мендеса о The Beatles.

Барабанщик обратился к режиссёру, недовольный сценарным отображением своих отношений с первой женой, Морин Старки Тигретт.

"Сценарист талантлив, но это не соответствовало реальности", — пояснил Старр.

Он подчеркнул, что некоторые поступки персонажей были для них нехарактерны: "Мы бы так не поступили". После внесённых правок музыкант остался доволен своим экранным образом.

Однако амбициозный план Мендеса снять сразу четыре взаимосвязанных фильма, по одному с точки зрения каждого битла, вызвал у Старра скепсис. Тем не менее, он сохраняет спокойствие: "Он сделает, как задумал. Я пошлю ему мир и любовь".

Роль Старра исполнит Барри Кеоган. Актёр поделился незабываемыми впечатлениями от личной встречи с легендой, во время которой Ринго сыграл для него на ударных. В проект также вошли Пол Мескал (Маккартни), Джозеф Куинн (Харрисон) и Харрис Дикинсон (Леннон). Премьера ожидается в 2028 году.

