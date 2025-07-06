Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения
Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы

Ринго Старр против сценариста: как барабанщик The Beatles изменил будущий фильм

Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
1:12
Кино » Зарубежное кино

Ринго Старр внёс коррективы в грядущую масштабную киносагу Сэма Мендеса о The Beatles.

Ринго Старр
Фото: flickr by Eva Rinaldi from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ринго Старр

Барабанщик обратился к режиссёру, недовольный сценарным отображением своих отношений с первой женой, Морин Старки Тигретт.

"Сценарист талантлив, но это не соответствовало реальности", — пояснил Старр.

Он подчеркнул, что некоторые поступки персонажей были для них нехарактерны: "Мы бы так не поступили". После внесённых правок музыкант остался доволен своим экранным образом.

Однако амбициозный план Мендеса снять сразу четыре взаимосвязанных фильма, по одному с точки зрения каждого битла, вызвал у Старра скепсис. Тем не менее, он сохраняет спокойствие: "Он сделает, как задумал. Я пошлю ему мир и любовь".

Роль Старра исполнит Барри Кеоган. Актёр поделился незабываемыми впечатлениями от личной встречи с легендой, во время которой Ринго сыграл для него на ударных. В проект также вошли Пол Мескал (Маккартни), Джозеф Куинн (Харрисон) и Харрис Дикинсон (Леннон). Премьера ожидается в 2028 году.

Уточнения

Сэр Ричард Старки (англ. Richard Starkey; род. 7 июля 1940, Ливерпуль, Англия, Великобритания), более известный как Ринго Старр (англ. Ringo Starr), — британский музыкант, автор песен и актёр. 

Сэр Сэ́мюэл Алекса́ндр Ме́ндес (англ. Samuel Alexander Mendes, род. 1 августа 1965 года) — английский режиссёр театра и кино, продюсер и драматург. 

The Beatles (МФА: [ðə ˈbiː.tlz], рус. Битлз; также группу называют «Ливерпульской четвёркой», Liverpool Four; отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ
Недвижимость
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения
Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.