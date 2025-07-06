Прыжок в неизвестность: звезда Папиных дочек преодолела страх ради роли

Виталия Корниенко совершила настоящий профессиональный прорыв на съёмках военной драмы "Суворовец. День Победы".
Юная актриса призналась ТАСС, что ради роли с нуля освоила верховую езду под руководством каскадёров.
"Бегала по полям на лошадях — и в седле, и без! Раньше мой опыт ограничивался парковыми катаниями "за верёвочку". Сейчас же я в восторге от возможности самой выполнять трюки", — поделилась Корниенко.
Её энтузиазм объясним: за 15 лет карьеры (более 120 работ) актриса снималась в проектах разного масштаба — от "Папиных дочек" и "Мажора" до "Льва Яшина" и "Вампиров средней полосы". Но столь экстремальный навык потребовался впервые.
Виталия Алексеевна Корниенко (род. 18 мая 2010, Москва) — российская актриса кино, телевидения и дубляжа. К январю 2021 года снялась в более чем 80 фильмах, в том числе в главных ролях.
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