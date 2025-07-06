Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения

Прыжок в неизвестность: звезда Папиных дочек преодолела страх ради роли

От парковой лошадки до каскадёра: Виталия Корниенко освоила верховую езду ради роли
0:49
Кино » Российское кино

Виталия Корниенко совершила настоящий профессиональный прорыв на съёмках военной драмы "Суворовец. День Победы".

Виталия Корниенко
Фото: commons.wikimedia.org by Александркино, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виталия Корниенко

Юная актриса призналась ТАСС, что ради роли с нуля освоила верховую езду под руководством каскадёров.

"Бегала по полям на лошадях — и в седле, и без! Раньше мой опыт ограничивался парковыми катаниями "за верёвочку". Сейчас же я в восторге от возможности самой выполнять трюки", — поделилась Корниенко.

Её энтузиазм объясним: за 15 лет карьеры (более 120 работ) актриса снималась в проектах разного масштаба — от "Папиных дочек" и "Мажора" до "Льва Яшина" и "Вампиров средней полосы". Но столь экстремальный навык потребовался впервые.

Уточнения

Виталия Алексеевна Корниенко (род. 18 мая 2010, Москва) — российская актриса кино, телевидения и дубляжа. К январю 2021 года снялась в более чем 80 фильмах, в том числе в главных ролях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения
Космический гигант упал в Сахару: находка оценена в миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.