От бондианы до военной драмы: четыре фильма, которые режиссёр Никто готов пересматривать

Российский режиссёр Илья Найшуллер, прославившийся дерзкими боевиками, раскрыл свой истинный кинематографический вкус.
В интервью платформе Letterboxd он назвал четыре фильма, которые пересматривает постоянно.Список удивил контрастами:
"Голдфингер" (1964) — эталон бондианы, где Шон Коннери задал каноны суперагента;
"Семейка Тененбаум" Уэса Андерсона (2001) — ироничная трагикомедия с Биллом Мюрреем;
"Олдбой" (2003) — шедевр корейского неонуара с культовой сценой боя в коридоре;
"Иди и смотри" Элема Климова (1985) — беспощадная военная драма о зверствах нацистов в Белоруссии.
"Это фильмы, перевернувшие моё восприятие профессии", — пояснил режиссёр "Никто".
Выбор особенно показателен: создатель жёстких экшен-сцен вдохновляется не только боевиками, но и психологической глубиной Климова, визуальной поэзией Андерсона.
Критики отмечают влияние "Олдбоя" на знаменитую лестничную битву в "Хардкоре". А мрачный реализм "Иди и смотри" неожиданно перекликается с социальными акцентами в "Главах государств".
Letterboxd — социальная сеть для киноэнтузиастов, где пользователи составляют списки любимых фильмов
Илья́ Ви́кторович Найшу́ллер (род. 19 ноября 1983, Москва) — российский кинорежиссёр, певец, продюсер, сценарист, киноактёр, стример, а также фронтмен инди-рок-группы Biting Elbows.
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