Список лучших сериалов первой половины 2025: кто стал лидером?

Metacritic представил рейтинг лучших сериалов первого полугодия 2025 года. В топ вошли проекты, вышедшие с января по июнь и получившие минимум 7 рецензий.
Абсолютным лидером стала подростковая драма "Переходный возраст" со средним баллом 91. На втором месте — социальная драма "Из лучших побуждений" (85 баллов), замыкает тройку ромком "Навсегда" (84 балла).
Среди неожиданностей:
Ностальгический проект Pee-wee as Himself (7 место) — переосмысление детского шоу 80-х;
Провокационная комедия "Умираю, как хочу секса" (6 место);
Сатира на кинобизнес "Киностудия" (8 место).
В топ-10 также попали:
"Токсичный город" (4 место) — экологический триллер;
Военная драма "Узкая дорога на дальний север" (5 место);
"Тысяча ударов" (10 место) — спортдрама о боксе.
Ключевые тренды: доминирование драм, отсутствие в топе проектов Marvel/DC и сильный возврат ностальгических франшиз.
«Перехо́дный во́зраст» (англ
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