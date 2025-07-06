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Список лучших сериалов первой половины 2025: кто стал лидером?

Топ-10 сериалов по версии Metacritic: от драмы до ностальгии
Кино » Зарубежное кино

Metacritic представил рейтинг лучших сериалов первого полугодия 2025 года. В топ вошли проекты, вышедшие с января по июнь и получившие минимум 7 рецензий.

Телезрители
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телезрители

Абсолютным лидером стала подростковая драма "Переходный возраст" со средним баллом 91. На втором месте — социальная драма "Из лучших побуждений" (85 баллов), замыкает тройку ромком "Навсегда" (84 балла).

Среди неожиданностей:

Ностальгический проект Pee-wee as Himself (7 место) — переосмысление детского шоу 80-х;
Провокационная комедия "Умираю, как хочу секса" (6 место);
Сатира на кинобизнес "Киностудия" (8 место).

В топ-10 также попали:

"Токсичный город" (4 место) — экологический триллер;
Военная драма "Узкая дорога на дальний север" (5 место);
"Тысяча ударов" (10 место) — спортдрама о боксе.

Ключевые тренды: доминирование драм, отсутствие в топе проектов Marvel/DC и сильный возврат ностальгических франшиз. 

Уточнения

«Перехо́дный во́зраст» (англ   lang="en">Adolescence) — британский мини-сериал производства Netflix, вышедший в 2025 году. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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