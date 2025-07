Пролетая над гнездом кукушки: сериал раскроет неизвестные страницы книги

Сериал Пролетая над гнездом кукушки: Вождь Бромден станет главным рассказчиком спустя 50 лет

Наследник легенды исправляет историческую несправедливость: Пол Зэнц, племянник продюсера "Пролетая над гнездом кукушки", заключил сделку с вдовой Кена Кизи на создание сериала. Об этом он заявил в подкасте CK Café.

Ключевое отличие от фильма 1975 года: рассказчиком станет Вождь Бромден.

"Первый сезон покажет его жизнь после побега из клиники — так, как задумано в книге", — пояснил Зэнц.

Это исполняет мечту Кизи, который яростно критиковал оскароносную ленту.

Писатель возмущался смещением акцента на Макмёрфи (Джек Николсон) вместо Вождя — истинного протагониста романа. Фильм получил 5 "Оскаров", но автор даже судился со студией из-за искажения сюжета.

Новый проект — не первый ремейк. В 2020-м Netflix выпустил "Рэтчед" — приквел о медсестре-тиране (7,2/10 на IMDB). Однако сериал Зэнца станет первым прямым продолжением книги, вернув нарратив законному "хозяину" — Вождю.

Сейчас идут переговоры со стриминговыми платформами. Поклонники ждут, наконец, услышать голос Бромдена, заглушённый в классической экранизации.

