Пролетая над гнездом кукушки: сериал раскроет неизвестные страницы книги

Наследник легенды исправляет историческую несправедливость: Пол Зэнц, племянник продюсера "Пролетая над гнездом кукушки", заключил сделку с вдовой Кена Кизи на создание сериала. Об этом он заявил в подкасте CK Café.
Ключевое отличие от фильма 1975 года: рассказчиком станет Вождь Бромден.
"Первый сезон покажет его жизнь после побега из клиники — так, как задумано в книге", — пояснил Зэнц.
Это исполняет мечту Кизи, который яростно критиковал оскароносную ленту.
Писатель возмущался смещением акцента на Макмёрфи (Джек Николсон) вместо Вождя — истинного протагониста романа. Фильм получил 5 "Оскаров", но автор даже судился со студией из-за искажения сюжета.
Новый проект — не первый ремейк. В 2020-м Netflix выпустил "Рэтчед" — приквел о медсестре-тиране (7,2/10 на IMDB). Однако сериал Зэнца станет первым прямым продолжением книги, вернув нарратив законному "хозяину" — Вождю.
Сейчас идут переговоры со стриминговыми платформами. Поклонники ждут, наконец, услышать голос Бромдена, заглушённый в классической экранизации.
«Над кукушкиным гнездом» («Полёт над гнездом кукушки», «Пролетая над гнездом кукушки», англ. One Flew Over the Cuckoo's Nest) — роман Кена Кизи (1962).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.