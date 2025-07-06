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Пролетая над гнездом кукушки: сериал раскроет неизвестные страницы книги

Сериал Пролетая над гнездом кукушки: Вождь Бромден станет главным рассказчиком спустя 50 лет
1:19
Кино » Зарубежное кино

Наследник легенды исправляет историческую несправедливость: Пол Зэнц, племянник продюсера "Пролетая над гнездом кукушки", заключил сделку с вдовой Кена Кизи на создание сериала. Об этом он заявил в подкасте CK Café.

съемки фильма
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
съемки фильма

Ключевое отличие от фильма 1975 года: рассказчиком станет Вождь Бромден.

"Первый сезон покажет его жизнь после побега из клиники — так, как задумано в книге", — пояснил Зэнц.

Это исполняет мечту Кизи, который яростно критиковал оскароносную ленту.

Писатель возмущался смещением акцента на Макмёрфи (Джек Николсон) вместо Вождя — истинного протагониста романа. Фильм получил 5 "Оскаров", но автор даже судился со студией из-за искажения сюжета.

Новый проект — не первый ремейк. В 2020-м Netflix выпустил "Рэтчед" — приквел о медсестре-тиране (7,2/10 на IMDB). Однако сериал Зэнца станет первым прямым продолжением книги, вернув нарратив законному "хозяину" — Вождю.

Сейчас идут переговоры со стриминговыми платформами. Поклонники ждут, наконец, услышать голос Бромдена, заглушённый в классической экранизации.

Уточнения

«Над кукушкиным гнездом» («Полёт над гнездом кукушки», «Пролетая над гнездом кукушки», англ. One Flew Over the Cuckoo's Nest) — роман Кена Кизи (1962).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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