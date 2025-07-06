Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
687,7 млрд долларов: Россия увеличила свои резервы за неделю
Биофобия: как культурные стереотипы и мифы формируют наш страх перед животными
В Марради время останавливается: это тосканское место прячется между Флоренцией и Болоньей
Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
8 эффективных масок для лица: вдохните новую жизнь в уставшую кожу!
Тело не худеет: почему вес встал при похудении и как это исправить?
Китай замедлил вращение Земли
Клубничные кусты воспрянут, если сделать одну важную вещь — далеко не все об этом знают

Зрители станут строгими судьями: что режиссёр Моей прекрасной няни рассказал о ремейке?

Режиссёр Моей прекрасной няни объяснил, как избежать провала при съёмках ремейка
0:54
Кино » Российское кино

Эдуард Радзюкевич, режиссёр оригинальной "Моей прекрасной няни", высказался о грядущем ремейке с Олесей Иванченко.

Анастасия Заворотнюк и Ольга Прокофьева
Фото: YouTube канал сгнифт by Скриншот видео YouTube канала сгнифт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Заворотнюк и Ольга Прокофьева

В комментарии для Woman.ru он обозначил условия успеха.

"Талантливая съёмка — прекрасно! Но нужна новая история. Если повторят сюжет "Золушки" — будет неинтересно", — подчеркнул Радзюкевич.

Он уверен: главными критиками станут зрители. При этом он уверен, что осуждать и запрещать не стоит, ведь в основе может лежать настолько сильный сценарий, что "хоть в космос запускай".

На вопрос о сравнении Иванченко с Анастасией Заворотнюк он ответил однозначно: "Конечно, будут сравнивать. Тут этически сложный аспект".

Радзюкевич призвал смотреть на проект с оптимизмом, но сделал акцент на необходимости свежего нарратива вместо копирования формулы успеха.

Уточнения

Эдуа́рд Влади́мирович Радзюке́вич (род. 11 июля 1965, Петрозаводск, Карельская АССР, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр кино и телевидения, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий.

«Моя́ прекра́сная ня́ня» — российский комедийный телесериал производства «Амедиа» и «Sony Pictures Television», снятый по мотивам американского телесериала «Няня» (1993—1999).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Домашние животные
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Тело не худеет: почему вес встал при похудении и как это исправить?
Китай замедлил вращение Земли
Добавьте это вместо хлеба: как сделать котлеты идеально сочными
Клубничные кусты воспрянут, если сделать одну важную вещь — далеко не все об этом знают
Секреты долгожительства: не всякая сладость — зло, особенно если это сухофрукты
Собчак ответила Иде Галич, которая обвинила её в затоплении Санкт-Петербурга
8 реальных животных-миллионеров: от ретривера Понтиака до кота Боба
Цифровой рубль: как банки будут компенсировать задержки авиарейсов
Nissan признан самым надёжным брендом массового сегмента
Скандал на Уимблдоне: освещение помешало игре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.