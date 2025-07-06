Зрители станут строгими судьями: что режиссёр Моей прекрасной няни рассказал о ремейке?

Эдуард Радзюкевич, режиссёр оригинальной "Моей прекрасной няни", высказался о грядущем ремейке с Олесей Иванченко.
В комментарии для Woman.ru он обозначил условия успеха.
"Талантливая съёмка — прекрасно! Но нужна новая история. Если повторят сюжет "Золушки" — будет неинтересно", — подчеркнул Радзюкевич.
Он уверен: главными критиками станут зрители. При этом он уверен, что осуждать и запрещать не стоит, ведь в основе может лежать настолько сильный сценарий, что "хоть в космос запускай".
На вопрос о сравнении Иванченко с Анастасией Заворотнюк он ответил однозначно: "Конечно, будут сравнивать. Тут этически сложный аспект".
Радзюкевич призвал смотреть на проект с оптимизмом, но сделал акцент на необходимости свежего нарратива вместо копирования формулы успеха.
Эдуа́рд Влади́мирович Радзюке́вич (род. 11 июля 1965, Петрозаводск, Карельская АССР, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр кино и телевидения, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий.
«Моя́ прекра́сная ня́ня» — российский комедийный телесериал производства «Амедиа» и «Sony Pictures Television», снятый по мотивам американского телесериала «Няня» (1993—1999).
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