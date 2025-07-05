Темп речи, который изменил всё: Джоди Уиттакер откровенно рассказала о своей роли в Докторе Кто

Джоди Уиттакер публично раскритиковала свою игру в Докторе Кто: откровенное признание

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Джоди Уиттакер неожиданно раскрыла нюансы игры в "Докторе Кто". Возвращаясь к роли для аудиодрам Big Finish, актриса критически оценила свою экранную работу.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джоди Уиттакер

Ключевая претензия — темп речи.

"Я говорила слишком быстро. В кино монтаж маскировал оговорки. Но в аудио все ошибки слышны", — призналась первая женщина-Доктор.

Уиттакер отметила, что осознала это ещё в 2018 году во время съёмок дебютной серии. Однако менять манеру после старта было невозможно.

Параллельно актриса ненадолго вернулась в сериал — в финале 15-го Доктора (Нкути Гатва). Их диалог подчеркнул контраст персонажей.

Шоураннер Расселл Т. Дэвис объяснил камео: "Хотя 13-й Доктор регенерировал в 14-го (Дэвида Теннанта), нам важно было связать её эпоху с новой".

Аудиоработы стали для Уиттакер вызовом. Теперь ей приходится контролировать дикцию без помощи монтажа. Коллега Мандип Гилл поддерживает её в студии.

Несмотря на самокритику, фанаты высоко оценили её вклад.

Уточнения

«Доктор Кто» (англ. Doctor Who) — британский научно-фантастический телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, придуманном канадским продюсером Сидни Ньюманом.



Джо́ди О́кленд Уи́ттакер (англ. Jodie Auckland Whittaker; род. 17 июня 1982) — английская актриса театра и кино.

