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Темп речи, который изменил всё: Джоди Уиттакер откровенно рассказала о своей роли в Докторе Кто

Джоди Уиттакер публично раскритиковала свою игру в Докторе Кто: откровенное признание
1:12
Кино » Зарубежное кино

Джоди Уиттакер неожиданно раскрыла нюансы игры в "Докторе Кто". Возвращаясь к роли для аудиодрам Big Finish, актриса критически оценила свою экранную работу.

Джоди Уиттакер
Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джоди Уиттакер

Ключевая претензия — темп речи.

"Я говорила слишком быстро. В кино монтаж маскировал оговорки. Но в аудио все ошибки слышны", — призналась первая женщина-Доктор.

Уиттакер отметила, что осознала это ещё в 2018 году во время съёмок дебютной серии. Однако менять манеру после старта было невозможно.

Параллельно актриса ненадолго вернулась в сериал — в финале 15-го Доктора (Нкути Гатва). Их диалог подчеркнул контраст персонажей.

Шоураннер Расселл Т. Дэвис объяснил камео: "Хотя 13-й Доктор регенерировал в 14-го (Дэвида Теннанта), нам важно было связать её эпоху с новой".

Аудиоработы стали для Уиттакер вызовом. Теперь ей приходится контролировать дикцию без помощи монтажа. Коллега Мандип Гилл поддерживает её в студии.

Несмотря на самокритику, фанаты высоко оценили её вклад. 

Уточнения

«Доктор Кто» (англ. Doctor Who) — британский научно-фантастический телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, придуманном канадским продюсером Сидни Ньюманом.

Джо́ди О́кленд Уи́ттакер (англ. Jodie Auckland Whittaker; род. 17 июня 1982) — английская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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