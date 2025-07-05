Темп речи, который изменил всё: Джоди Уиттакер откровенно рассказала о своей роли в Докторе Кто

Джоди Уиттакер неожиданно раскрыла нюансы игры в "Докторе Кто". Возвращаясь к роли для аудиодрам Big Finish, актриса критически оценила свою экранную работу.
Ключевая претензия — темп речи.
"Я говорила слишком быстро. В кино монтаж маскировал оговорки. Но в аудио все ошибки слышны", — призналась первая женщина-Доктор.
Уиттакер отметила, что осознала это ещё в 2018 году во время съёмок дебютной серии. Однако менять манеру после старта было невозможно.
Параллельно актриса ненадолго вернулась в сериал — в финале 15-го Доктора (Нкути Гатва). Их диалог подчеркнул контраст персонажей.
Шоураннер Расселл Т. Дэвис объяснил камео: "Хотя 13-й Доктор регенерировал в 14-го (Дэвида Теннанта), нам важно было связать её эпоху с новой".
Аудиоработы стали для Уиттакер вызовом. Теперь ей приходится контролировать дикцию без помощи монтажа. Коллега Мандип Гилл поддерживает её в студии.
Несмотря на самокритику, фанаты высоко оценили её вклад.
«Доктор Кто» (англ. Doctor Who) — британский научно-фантастический телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, придуманном канадским продюсером Сидни Ньюманом.
Джо́ди О́кленд Уи́ттакер (англ. Jodie Auckland Whittaker; род. 17 июня 1982) — английская актриса театра и кино.
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