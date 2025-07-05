Актриса и скандал: за что Светлану Ходченкову внесли в список Миротворца*?

Российская актриса Светлана Ходченкова оказалась в скандальном списке сайта "Миротворец"*. Об этом стало известно 5 июля. Поводом стали её поездки в Крым.
Ресурс называет полуостров "временно оккупированной территорией". В публикации утверждается, что Ходченкова "сознательно нарушала границу Украины". Ей также вменяют коммерческую деятельность в Крыме.
Ирония в том, что ранее актриса снималась с Владимиром Зеленским. В 2009 году они сыграли вместе в комедии "Любовь в большом городе". Позже, в 2011-м, их дуэт повторился в ремейке "Служебного романа".
Режиссёр тех фильмов, Сарик Андреасян, также давно фигурирует в базе "Миротворца"*. Сам портал известен публикацией персональных данных людей, которых считает "угрозами безопасности".
Доступ к нему в России заблокирован. Ходченкова пока не отреагировала на попадание в список.
*Сайт внесён в реестр запрещённых в РФ организаций
Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова (в брак Яглыч; род. 21 января 1983, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер; заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
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