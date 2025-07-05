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Актриса и скандал: за что Светлану Ходченкову внесли в список Миротворца*?

Светлана Ходченкова попала в список Миротворца*: что стало причиной?
1:07
Кино » Российское кино

Российская актриса Светлана Ходченкова оказалась в скандальном списке сайта "Миротворец"*. Об этом стало известно 5 июля. Поводом стали её поездки в Крым.

Светлана Ходченкова
Фото: my.mail.ru by Александр Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светлана Ходченкова

Ресурс называет полуостров "временно оккупированной территорией". В публикации утверждается, что Ходченкова "сознательно нарушала границу Украины". Ей также вменяют коммерческую деятельность в Крыме.

Ирония в том, что ранее актриса снималась с Владимиром Зеленским. В 2009 году они сыграли вместе в комедии "Любовь в большом городе". Позже, в 2011-м, их дуэт повторился в ремейке "Служебного романа".

Режиссёр тех фильмов, Сарик Андреасян, также давно фигурирует в базе "Миротворца"*. Сам портал известен публикацией персональных данных людей, которых считает "угрозами безопасности".

Доступ к нему в России заблокирован. Ходченкова пока не отреагировала на попадание в список.

*Сайт внесён в реестр запрещённых в РФ организаций

Уточнения

Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова (в брак Яглыч; род. 21 января 1983, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер; заслуженная артистка Российской Федерации (2018). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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