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Скорбь по всему миру: ушёл из жизни звезда Зачарованных Джулиан Макмэхон

Джулиан Макмэхон ушёл из жизни: причина смерти актёра
Кино » Зарубежное кино

Поклонники по всему миру скорбят: в возрасте 56 лет ушёл из жизни австралийский актёр Джулиан Макмэхон. Об этом сообщает авторитетное издание Deadline.

Джулиан Макмэхон
Фото: flickr by Danny Casillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джулиан Макмэхон

Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком. Актёр скончался мирно у себя дома на этой неделе. Его супруга, Келли Макмэхон, поделилась горькой новостью.

"С открытым сердцем сообщаю, что мой любимый муж ушёл после героического сопротивления болезни", — сказала она.

Келли подчеркнула, что Джулиан страстно любил жизнь, семью, друзей, свою работу и преданных фанатов. Его главной целью было дарить людям радость.

Макмэхон родился в Сиднее в 1968 году, его отец — бывший премьер Австралии. Карьеру начинал как модель, затем перешёл в актёрскую профессию. Сперва снимался на родине, позже покорил Голливуд.

Мировую известность ему принесла роль демона Коула Тёрнера в культовом сериале "Зачарованные". Не менее запомнился зрителям как блестящий, но циничный пластический хирург Кристиан Трой в "Частях тела", за эту роль он номинировался на "Золотой глобус".

Также Макмэхон воплотил на экране злодея Доктора Дума в "Фантастической четвёрке". До 2022 года актёр играл агента Джесса Лакруа в популярном сериале "ФБР: Самые разыскиваемые".

Уточнения

Джу́лиан Де́йна Уи́льям Макмэ́хон (англ. Julian Dana William McMahon [ˈdʒuːliən məkˈmɑːn]; 27 июля 1968, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия — 2 июля 2025, Клируотер, Флорида) — австралийский актёр, наиболее известный по ролям Коула Тёрнера в телевизионном сериале «Зачарованные» и доктора Виктора фон Дума в фильмах «Фантастическая четвёрка» (2005), «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного Сёрфера» (2007).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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