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Третий сезон Игры в кальмара взорвал Netflix: кто мог ожидать таких цифр?

Удивительный серил Netflix устанавливает новый рекорд просмотров
2:17
Кино

Третий сезон "Игры в кальмара" покорил Netflix с 60,1 млн просмотров за три дня. Узнайте, чем удивляет финал и что ждёт дальше!

О Ён-со
Фото: commons.wikimedia.org by 밤새, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
О Ён-со

Южнокорейская драма "Игра в кальмара", одна из самых популярных сериалов на платформе Netflix, вернулась с третьим сезоном и продолжает устанавливать рекорды популярности.

Первый сезон, выпущенный в 2021 году, привлёк внимание зрителей всего мира, собрав около 265 миллионов просмотров и став номером один среди шоу платформы. Второй сезон, вышедший в конце прошлого года, набрал почти 193 миллиона просмотров.

Однако третий сезон превзошел ожидания, достигнув невероятных результатов — за первые три дня было зафиксировано 60,1 млн просмотров (или примерно 368,4 млн часов). Это позволило сериалу занять девятое место среди крупнейших нерейтинговых англоязычных шоу, что является огромным достижением.

История сериала сосредоточена вокруг персонажа №456, Сон Джи Хуна (Ли Чон Дже), который участвует в смертельно опасной игре ради выигрыша крупной суммы денег. Однако победа в первом сезоне привела его обратно в игру во втором сезоне, где он решил отомстить организаторам игры. Третий сезон становится финальным аккордом истории, показывая борьбу Джи Хуна против организаторов игры, включая главного антагониста — Фронтмена (Ли Бён Хун).

Несмотря на критику некоторых аспектов третьего сезона, такие как отвлекающих персонажей, сериал сохраняет свою способность удивлять зрителя неожиданными поворотами сюжета и глубокими моральными вопросами. Некоторые критики отмечают, что хотя финал немного разочаровывает, общая история остается захватывающей и эмоционально насыщенной.

Создатель сериала Хуан Донг Хюк намекнул на возможность продолжения франшизы, возможно, в виде спин-оффа, что оставляет открытым вопрос о будущем вселенной "Игры в кальмара".

Уточнения

«Игра́ в кальма́ра» (кор. 오징어게임 Оджино Геим, Ojing-eo Geim) — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Создателем сериала, режиссёром и автором сценария всех его эпизодов является Хван Дон Хёк. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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