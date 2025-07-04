Скрытая магия славян: новая студия мультипликации в Перми готовит неожиданное

В Перми открылась студия анимации "Аурум", работающая над полнометражным фильмом о славянской мифологии. Узнайте подробности и тайны проекта!
Новая студия мультфильмов начала работу в Перми. Сотрудники студии уже приступили к съёмкам полнометражной ленты.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может стать героем мультипликационного фильма.
"Мы выбрали направление для своей студии — славянская мифология, русский эпос и эпосы народов России, ну и куда же без нашей любимой атмосферы и тематики СССР", — цитирует слова представителей "Аурума" properm.ru.
Авторы проекта стремятся создать альтернативу западным веяниям. А разработке — славянские сюжеты, поданные в контексте советской бюрократии.
На реализацию проекта выделили 5 миллионров рублей. В планах мультипликаторов создать анимационный сериал под названием "Три Богатыря: ни дня без подвига".
Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.
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