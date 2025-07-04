Скрытая магия славян: новая студия мультипликации в Перми готовит неожиданное

Славянские мифы и ностальгия по СССР: новая студия мультфильмов начала работу в Перми

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

В Перми открылась студия анимации "Аурум", работающая над полнометражным фильмом о славянской мифологии. Узнайте подробности и тайны проекта!

Фото: YouTube канал Три богатыря by Скриншот видео YouTube канала Три богатыря, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Три Богатыря

Новая студия мультфильмов начала работу в Перми. Сотрудники студии уже приступили к съёмкам полнометражной ленты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может стать героем мультипликационного фильма.

"Мы выбрали направление для своей студии — славянская мифология, русский эпос и эпосы народов России, ну и куда же без нашей любимой атмосферы и тематики СССР", — цитирует слова представителей "Аурума" properm.ru.

Авторы проекта стремятся создать альтернативу западным веяниям. А разработке — славянские сюжеты, поданные в контексте советской бюрократии.

На реализацию проекта выделили 5 миллионров рублей. В планах мультипликаторов создать анимационный сериал под названием "Три Богатыря: ни дня без подвига".

Уточнения

Пермь ( МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района.



