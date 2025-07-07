Назад в будущее: 5 технологий из фильма, которые канули в Лету

Фильм Назад в будущее: что удалось угадать о нашей эпохе создателям картины

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Фильм «Назад в будущее» отпраздновал 40 лет. Вспоминаем, какие технологии, казавшиеся невероятными в 1985 году, сегодня уже устарели.

Фото: commons.wikimedia.org by Ото Годфри и Джастин Мортон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DeLorean - машина времени

Сорок лет назад, третьего июля 1985 года, вышел фильм "Назад в будущее".

Сюжет фильма разворачивается в двух временных эпохах. Фильм начинается в 1985 году, а затем перемещается в прошлое — 1955-й. Большая часть сюжета развивается в 1955-м, где Марти Макфлай пытается вернуться в 1985-й — "назад в будущее". Картина воспевает передовые технологии и моду 1985-го и высмеивает архаичность технологий и моды 1955-го по сравнению с достижениями 1985-го. Сегодня же мы находимся далеко в будущем — в 2025 году, и нам захотелось взглянуть на некоторые устройства, казавшиеся тогда волшебством, но оказавшиеся устаревшими спустя четыре десятилетия.

Во вступительных титрах показываются различные часы с тик-таком, подчеркивая тему времени. Все они аналоговые, с маятниками, ни одного светодиодного дисплея или семисегментника не видно. Единственным "цифровым" устройством является механический табло-переключатель. Тема времени отражается повсюду в фильме: от панели управления машиной времени Доктора Брауна до остановившихся часов на ратуше города. Современные часы значительно превзошли прежние аналоги, теперь они даже умеют автоматически настраиваться.

Ручная видеокамера производства JVC записывала на кассеты формата VHS. Конкурентом VHS в тот период был формат Betamax, разработанный компанией Sony. Конечно, вы найдете ручные камеры и сегодня, но современные модели гораздо мощнее, включая возможность съемки в разрешении 8K, да и наверняка у вас такая камера встроена прямо в смартфон. Магнитные носители форматов VHS и Betamax были вытеснены флеш-накопителями.

Старая электронно-лучевая трубка уступила место плоскопанельным ЖК-дисплеям, а сегодня прозрачная технология OLED стала вершиной инженерии. В середине восьмидесятых существовали два конкурирующих стандарта телевизионного вещания: NTSC использовался в Северной Америке, Японии, некоторых странах Южной Америки и др., а стандарт PAL применялся в Европе, Австралии, части Азии и Африки.

Эти старые стандарты ограничивали частоту кадров до максимум 30 FPS: NTSC работал на частоте 29,97 Гц, а PAL — на 25 Гц. Широкоэкранные форматы с соотношением сторон 16:9 появились позже, в девяностые годы. Разрешение экранов могло достигать 720x480 пикселей для NTSC и 720x576 для PAL. Это было максимумом возможностей того времени, а нынешний стандарт 4K@60Гц кажется настоящим прорывом. К тому же, у старых телевизоров вообще отсутствовали пульты дистанционного управления, приходилось вставать с кресла, чтобы изменить громкость или переключить канал.

Когда Марти Макфлай играет на гитаре, он подключает инструмент к ламповому усилителю, устройство, которое удивительным образом сохранилось в современной музыкальной индустрии. Казалось бы, оно должно было устареть, уступив место транзисторным технологиям, но многие музыканты убеждены, что звук лампового оборудования теплее и приятнее. Питающий трансформатор тоже пережил испытание временем: вариак-контроллер, представленный в фильме, является автотрансформатором, производимым и используемым до сих пор, хотя право собственности на торговую марку Variac изменилось — раньше ею владела компания General Radio, ныне — ISE, Inc.

Устаревшие катушечные магнитофоны сменились миниатюрными флеш-хранилищами. Между этими двумя технологиями появилось множество различных форматов хранения, начиная от гибких дисков и заканчивая жесткими дисками. Катушечная лента имела ряд недостатков, одним из которых была необходимость перематывать ленту вперед или назад, чтобы найти нужный трек. Еще один минус заключался в ухудшении сигнала и увеличении искажений при многократном копировании, явление известное как потеря поколений, не имеющее значения для цифровых носителей.

Телефон с импульсным набором номера уступил место аппаратам с тональным набором, а затем окончательно исчез под напором мобильных телефонов и голосовой связи через интернет-протокол (VoIP). Молодое поколение, не знакомое с телефонными аппаратами с вращающимся диском, вряд ли представляет себе, насколько медленными и раздражающими они были в эксплуатации. Чтобы набрать номер, вам приходилось поворачивать диск пропорционально цифре, которую вы хотели ввести: раз для единицы, дважды для двойки и так далее вплоть до девяти поворотов для цифры девять и десяти оборотов для нуля. Подождите, пока цифра вернется на исходную позицию, и повторяйте процедуру снова и снова. Удовольствие сомнительное и откровенно утомляющее. Именно поэтому энтузиасты постоянно пытаются возродить подобные аппараты, но уж точно не ради удобства.

Подобно устройствам с пульсовым и тональным набором, беспроводные телефоны тоже канули в Лету под давлением мобильников и интернета. Отдельно стоит упомянуть старинные беспроводные телефоны, поскольку они отличались вопиющей уязвимостью. Радиосигнал, передаваемый ими, легко перехватывался любым человеком, знающим основы радиооборудования. Для устранения этого недостатка Федеральная комиссия по коммуникациям сделала прослушивание определенных частот незаконным, а производители исключили частоты сотовых сетей и беспроводных телефонов из диапазона сканирования устройств.

Завершить нашу ретро-экскурсию хочется особым упоминанием проигрывателя пластинок Sebrug, управляемого кнопками. Такие автоматы были распространены в прошлом веке, каждый приличный бар имел подобную монетоприемную машину. Сейчас вы едва ли встретите подобный автомат в заведении, скорее всего, сотрудники бара будут транслировать музыку со смартфона на колонки с поддержкой Bluetooth.

Спасибо, что присоединились к нашему короткому путешествию в 1985 год. Было увлекательно вспомнить изменения, произошедшие за прошедшие годы, и почтить память этого символа культуры хакеров в его сороковую годовщину. Напишите в комментариях, где вы встречали упоминания фильма!

Примечание: Этот перевод выполнен вручную, учитывая особенности русского языка и культуры. Некоторые выражения адаптированы для лучшего восприятия русскоязычной аудиторией.

Уточнения

«Наза́д в бу́дущее» (англ. Back to the Future) — американский научно-фантастический фильм режиссёра Роберта Земекиса. Сценарий написали Земекис и Боб Гейл, исполнительные продюсеры — Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди.

