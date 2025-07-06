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Лариса Гузеева в новом амплуа: стало известно, с чем связано её радикальное преображение

Лариса Гузеева и её новый образ: как это связано с её ролью в сериале?
Кино

Смена имиджа Ларисы Гузеевой, представшей с осветлёнными волосами и бровями, вызвала неоднозначную реакцию. Многие поклонники не оценили преображение, обрушив на телеведущую шквал критики. Причина столь радикальных перемен во внешности оказалась связана с новой ролью в сериале "Холод" режиссёра Алексея Казакова.

Домашний кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Tysto, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Домашний кинотеатр

В этой криминальной драме, где главную роль исполняет Любовь Аксёнова, Гузеева предстанет в образе влиятельной заключённой. Её героиня сыграет ключевую роль в организации побега для несправедливо осуждённой девушки.

Сама актриса прокомментировала бурную реакцию на свою новую внешность, признавшись, что всегда стремилась к контрастному образу, подчёркивающему её голубые глаза.

Съёмки первого сезона "Холода" стартовали в январе, и премьера сериала ожидается в этом году. Зрителям предстоит оценить не только актёрскую игру Гузеевой в новом амплуа, но и её смелый эксперимент с внешностью. Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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