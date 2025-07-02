Эти фильмы заменят психиатров: вот как ужастики влияют на ментальное здоровье

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Психологи считают, что фильмы ужасов могут быть полезными для ментального здоровья человека.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети смотрят фильмы ужасов

По их словам, ужастики помогают людям безопасно проживать свои страхи и тревоги, сталкиваясь с ними в контролируемой обстановке.

"Если человек избегает проживания страха в своей повседневной жизни, то фильм ужасов поможет ему выразить это чувство не прямым способом", — объяснила психолог Елена Масолова.

Еще такие кинокартины компенсируют недостаток острых ощущений и эмоциональных переживаний в повседневности, пишет KP. RU.

Иногда они даже помогают людям проживать подавленную агрессию или исследовать темы, которые в обычной жизни являются запретными.

Уточнения

Фильм у́жасов (разг. «ужа́стик», «хо́ррор»; англ. horror film, horror movie) — тематически обширный и разнообразный круг фильмов, цель которых — вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределённости, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного — так называемый эффект «саспенс» (от англ. suspense — неопределённость).

