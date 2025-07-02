Эти фильмы заменят психиатров: вот как ужастики влияют на ментальное здоровье

Психологи считают, что фильмы ужасов могут быть полезными для ментального здоровья человека.
По их словам, ужастики помогают людям безопасно проживать свои страхи и тревоги, сталкиваясь с ними в контролируемой обстановке.
"Если человек избегает проживания страха в своей повседневной жизни, то фильм ужасов поможет ему выразить это чувство не прямым способом", — объяснила психолог Елена Масолова.
Еще такие кинокартины компенсируют недостаток острых ощущений и эмоциональных переживаний в повседневности, пишет KP. RU.
Иногда они даже помогают людям проживать подавленную агрессию или исследовать темы, которые в обычной жизни являются запретными.
Фильм у́жасов (разг. «ужа́стик», «хо́ррор»; англ. horror film, horror movie) — тематически обширный и разнообразный круг фильмов, цель которых — вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределённости, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного — так называемый эффект «саспенс» (от англ. suspense — неопределённость).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.