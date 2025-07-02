Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие губы – не приговор: 5 шагов к визуальному объёму
Южное побережье Ретимнона: Агиос Павлос и его сокровища
Завод Agratas: как 4000 рабочих мест изменят экономику Сомерсета?
Санкционный занавес рухнул: США открыли двери для российских денег
Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном
Чистим чайник без агрессии: лимонная кислота против накипи
Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы
Тесто слоёное, вкус особенный: как превратить привычную сосиску в ресторанную закуску
Как Анжелика Варум помогала Стасу Садальскому при болезни: шутливые воспоминания

Анушка Делон выходит в свет: как фильм 'Кафе моих воспоминаний' изменит её судьбу

Дочь Алена Делона в новой роли: студия представляет 'Кафе моих воспоминаний'
1:01
Кино » Зарубежное кино

Через год после смерти знаменитого актёра Алена Делона, его дочь Анушка Делон объявила радостную новость: фильм с её участием "Кафе моих воспоминаний" выходит на большой экран.

ален делон
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose
ален делон

Премьера состоится 5 июля в Лос-Анджелесе. Анушка играет Марию — роль, которая может стать её прорывом в Голливуде.

"Это не просто "дочь Алена Делона". Я — актриса", — подчёркивает она.

Фильм франко-финского режиссёра Вальто Балтзара снимали в Шербуре (как в "Шербурских зонтиках" Жака Деми) и в Хельсинки. Сюжет прославляет простую жизнь провинции: "Здесь люди встречаются искренне, а каждый чувствует себя важным", — объясняет Балтзар.

Проект стартовал ещё в 2020-м. Для Анушки это шаг к независимой карьере, хотя она признаётся: "Папа дал мне советы перед съёмками. Он бы гордился".

После показа в США ленту увидят во Франции и Италии.

Уточнения

Але́н Фабье́н Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
Недвижимость
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Последние материалы
Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном
Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы
Что означает поведение кошек: 4 очевидных знака о положении дел в доме
Почему именно в июле стоит садить шпинат: секреты успешного урожая
Радиоволны вместо таблеток: как учёные научились включать ферменты
Не спешите ложиться: как дневной сон нарушает биологические часы и обмен веществ
720 тысяч украинских школьников сдали паспорта на границе — что это значит для страны?
Не платите автокредит: вот как суд может встать на вашу сторону
Ревность толкнула на жуткое преступление: тело было спрятано в диване
Пенсии под угрозой: демографический кризис стал глобальным вызовом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.