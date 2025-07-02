Анушка Делон выходит в свет: как фильм 'Кафе моих воспоминаний' изменит её судьбу

Дочь Алена Делона в новой роли: студия представляет 'Кафе моих воспоминаний'

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Через год после смерти знаменитого актёра Алена Делона, его дочь Анушка Делон объявила радостную новость: фильм с её участием "Кафе моих воспоминаний" выходит на большой экран.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose ален делон

Премьера состоится 5 июля в Лос-Анджелесе. Анушка играет Марию — роль, которая может стать её прорывом в Голливуде.

"Это не просто "дочь Алена Делона". Я — актриса", — подчёркивает она.

Фильм франко-финского режиссёра Вальто Балтзара снимали в Шербуре (как в "Шербурских зонтиках" Жака Деми) и в Хельсинки. Сюжет прославляет простую жизнь провинции: "Здесь люди встречаются искренне, а каждый чувствует себя важным", — объясняет Балтзар.

Проект стартовал ещё в 2020-м. Для Анушки это шаг к независимой карьере, хотя она признаётся: "Папа дал мне советы перед съёмками. Он бы гордился".

После показа в США ленту увидят во Франции и Италии.

Уточнения

Але́н Фабье́н Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

