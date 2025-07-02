Анушка Делон выходит в свет: как фильм 'Кафе моих воспоминаний' изменит её судьбу

Через год после смерти знаменитого актёра Алена Делона, его дочь Анушка Делон объявила радостную новость: фильм с её участием "Кафе моих воспоминаний" выходит на большой экран.
Премьера состоится 5 июля в Лос-Анджелесе. Анушка играет Марию — роль, которая может стать её прорывом в Голливуде.
"Это не просто "дочь Алена Делона". Я — актриса", — подчёркивает она.
Фильм франко-финского режиссёра Вальто Балтзара снимали в Шербуре (как в "Шербурских зонтиках" Жака Деми) и в Хельсинки. Сюжет прославляет простую жизнь провинции: "Здесь люди встречаются искренне, а каждый чувствует себя важным", — объясняет Балтзар.
Проект стартовал ещё в 2020-м. Для Анушки это шаг к независимой карьере, хотя она признаётся: "Папа дал мне советы перед съёмками. Он бы гордился".
После показа в США ленту увидят во Франции и Италии.
Але́н Фабье́н Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.