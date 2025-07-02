Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
Этот кот не породистый, но соседи завидуют — что в нём оказалось особенного
Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге
Рекордные сокращения: немецкие компании массово увольняют сотрудников

Секретный тизер фильма Нолана Одиссея утёк в Сеть: что скрывают создатели?

1:34
Кино » Зарубежное кино

Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" оказался доступен зрителям раньше запланированного срока.

Кино
Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кино

Вместо ожидаемой премьеры вместе с фильмом "Мир Юрского периода: Возрождение", видеоролик случайно просочился в социальные сети X и TikTok.

Основное содержание ролика строится вокруг приключений главных персонажей. Мэтт Деймон исполняет роль легендарного греческого героя Одиссея, а Том Холланд предстаёт в образе его сына Телемаха.

Ещё одной важной фигурой выступает загадочная личность, которую сыграл Джон Бернтал. Возможно, озвучиванием эпизода занимался Роберт Паттинсон.

Трейлер открывается описанием мрачного мира, где нарушаются законы бога Зевса. Ярким моментом тизера становится изображение знаменитого троянского коня, символизирующего падение древней Трои.

Основная линия фильма основана на классических греческих мифах. Сюжет показывает, как Одиссей после завершения Троянской войны оказывается вовлечённым в череду опасных приключений, встречаясь с богами и монстрами.

Особенное значение имеет диалог между Телемахом и другим персонажем, создающий атмосферу напряжения и тайны. Именно эта сцена придаёт дополнительную интригу всей истории.

Финальная версия фильма появится на экранах кинотеатров в июле 2026 года. 

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Апостол Иуда: как он стал братом Господа и предсказал современные лжеучения
Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора
Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей
Пижама, босые ноги и полотенца: чем гости доводят отели до белого каления
Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus
Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом
Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте
Эксперт по маркетингу: как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу
Слишком горячо для обычного масла: это нужно турбированному двигателю
Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.