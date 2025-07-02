Секретный тизер фильма Нолана Одиссея утёк в Сеть: что скрывают создатели?

1:34 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" оказался доступен зрителям раньше запланированного срока.

Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кино

Вместо ожидаемой премьеры вместе с фильмом "Мир Юрского периода: Возрождение", видеоролик случайно просочился в социальные сети X и TikTok.

Основное содержание ролика строится вокруг приключений главных персонажей. Мэтт Деймон исполняет роль легендарного греческого героя Одиссея, а Том Холланд предстаёт в образе его сына Телемаха.

Ещё одной важной фигурой выступает загадочная личность, которую сыграл Джон Бернтал. Возможно, озвучиванием эпизода занимался Роберт Паттинсон.

Трейлер открывается описанием мрачного мира, где нарушаются законы бога Зевса. Ярким моментом тизера становится изображение знаменитого троянского коня, символизирующего падение древней Трои.

Основная линия фильма основана на классических греческих мифах. Сюжет показывает, как Одиссей после завершения Троянской войны оказывается вовлечённым в череду опасных приключений, встречаясь с богами и монстрами.

Особенное значение имеет диалог между Телемахом и другим персонажем, создающий атмосферу напряжения и тайны. Именно эта сцена придаёт дополнительную интригу всей истории.

Финальная версия фильма появится на экранах кинотеатров в июле 2026 года.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

