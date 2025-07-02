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Новая бизнес-модель Apple: почему Формула-1 с Брэдом Питтом стала ключом к успеху

1:03
Кино » Зарубежное кино

Apple начала переговоры о сиквеле "Формулы-1" с Брэдом Питтом. Решение последовало после впечатляющей премьеры: 146 млн долларов сборов за первые выходные.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Для проекта с бюджетом 250 млн долларов результат скромен. Но для Apple, пережившей череду провалов, это рекордный старт.

"F1 станет крупнейшим кассовым релизом студии", — заявил эксперт Дэвид А. Гросс.

Успех особенно важен на фоне убытков стриминга. Сервис теряет свыше 1 млрд долларов ежегодно, несмотря на 5+ млрд долларов инвестиций. Ранее компания уже сократила расходы на контент на 500 млн долларов.

Теперь в Apple уверены: франшиза может стать образцом новой бизнес-модели.

Фильм "Формула 1" рассказывает о бывшем гонщике Сонни Хейсе, которого убеждают вернуться в автоспорт, чтобы тренировать подающего надежды пилота-новичка и спасти терпящую неудачу команду.

 

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. 

«F1» (англ  F1: The Movie) — художественный фильм американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы с Брэдом Питтом, Хавьером Бардемом и Демсоном Идрисом в главных ролях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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