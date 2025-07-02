Секретный спин-офф Игры в кальмара: что приготовил Netflix с Кейт Бланшетт?

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

После шокирующего финала 3 сезона "Игры в кальмара" (где Ли Джонджэ пожертвовал собой, а Ли Бёнхон отправился в Лос-Анджелес) Netflix готовит сенсационный спин-офф в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кейт Бланшетт

Ключ к расширению вселенной — камео Кейт Бланшетт в финале: её персонаж-вербовщик играет в ттакчи на улицах США, сменив Гон Ю.

По данным Deadline, проект возглавит Дэвид Финчер ("Девушка с татуировкой дракона", "Карточный домик"). Сценарий напишет Деннис Келли ("Утопия"), известный мрачными социальными драмами. Это не ремейк, а прямое продолжение: корейская и американская линии пересекутся.

Бланшетт, вероятно, повторит роль — её связь с Финчером ("Загадочная история Бенджамина Баттона") укрепляет слухи. Съёмки стартуют в декабре 2025, но ждать премьеры придётся до 2026-2027 гг.

Сюжет сохранит фирменную сатиру на неравенство, но адаптирует её под американские реалии: кризис медицины, культ успеха и долговую яму. Финчер обещает ещё более психологичный и беспощадный взгляд на "игры".

Уточнения

Кэ́трин Эли́с (Кейт) Бла́ншетт (англ. Catherine Elise «Cate» Blanchett; род. 14 мая 1969, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.



«Игра́ в кальма́ра» (кор. 오징어게임 Оджино Геим, Ojing-eo Geim) — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.

