Секретный спин-офф Игры в кальмара: что приготовил Netflix с Кейт Бланшетт?

После шокирующего финала 3 сезона "Игры в кальмара" (где Ли Джонджэ пожертвовал собой, а Ли Бёнхон отправился в Лос-Анджелес) Netflix готовит сенсационный спин-офф в США.
Ключ к расширению вселенной — камео Кейт Бланшетт в финале: её персонаж-вербовщик играет в ттакчи на улицах США, сменив Гон Ю.
По данным Deadline, проект возглавит Дэвид Финчер ("Девушка с татуировкой дракона", "Карточный домик"). Сценарий напишет Деннис Келли ("Утопия"), известный мрачными социальными драмами. Это не ремейк, а прямое продолжение: корейская и американская линии пересекутся.
Бланшетт, вероятно, повторит роль — её связь с Финчером ("Загадочная история Бенджамина Баттона") укрепляет слухи. Съёмки стартуют в декабре 2025, но ждать премьеры придётся до 2026-2027 гг.
Сюжет сохранит фирменную сатиру на неравенство, но адаптирует её под американские реалии: кризис медицины, культ успеха и долговую яму. Финчер обещает ещё более психологичный и беспощадный взгляд на "игры".
Кэ́трин Эли́с (Кейт) Бла́ншетт (англ. Catherine Elise «Cate» Blanchett; род. 14 мая 1969, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
«Игра́ в кальма́ра» (кор. 오징어게임 Оджино Геим, Ojing-eo Geim) — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.
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