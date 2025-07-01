Снова в деле! Netflix анонсировал долгожданный сиквел Тролль 2 с масштабом Индианы Джонса

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Через три года после оглушительного успеха оригинала (178 млн часов просмотров) Netflix наконец раскрыл дату выхода "Тролль 2" — 1 декабря 2025 — и показал интригующий тизер.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Сиквел подхватит сюжет с клиффхэнгера первой части. Герои Нора (Ине Мари Вильман), Андреас (Ким Фальк) и капитан Крис (Мадс Шёгор Петтерсен) столкнутся с новым, невероятно опасным троллем, несущим волну разрушений по Норвегии.

Чтобы спасти страну, им придётся найти неожиданную союзницу — Марион (Сара Хорами), погрузиться в древние тайны Скандинавии и преодолеть невообразимые препятствия.

Режиссёр Роар Утхауг ("Лара Крофт") обещает эпичное зрелище.

"Это почти приключения в духе Индианы Джонса с древними загадками, которые нужно разгадать, чтобы спасти страну от тьмы", — отметил он.

Зрителей ждет глубокое погружение в скандинавский фольклор и грандиозный экшен.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.



«Тролль» (норв Troll) — норвежский фэнтезийный приключенческий художественный фильм режиссёра Роара Утхёуга, вышедший в 2022 году и рассказывающий о пробуждении гигантского горного тролля в современной Норвегии.

