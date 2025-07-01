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Лучшие документальные фильмы о науке покажут на Роза Хутор

Кино

С 25 по 27 июля на курорте "Роза Хутор" в третий раз пройдет Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд".

Афиша Фестиваля актуального научного кино ФАНК Уикенд
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Афиша Фестиваля актуального научного кино ФАНК Уикенд

Зрителям представят 3 полнометражных и 4 короткометражных научно-популярных фильма о науке и технологиях, некоторые из которых вошли в топ мирового проката. После просмотров пройдут дискуссии с режиссерами, героями и экспертами.

"ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" — это еще один формат традиционного фестиваля "ФАНК", который с 2015 года проходит в разных регионах страны. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий с экспертами.

"ФАНК Уикенд" проводится при поддержке горного курорта "Роза Хутор" (экосистема "Интерроса"), партнерском участии Научного центра "Идея". Кинопоказы — на площадке Лектория Горного клуба "Спорт-Марафон" (Роза Хутор, Набережная Панорама, 4).

Как отмечает Ирина Белых, программный директор ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Минкульта РФ, куратор инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий: "Фестиваль ФАНК на Роза Хутор — это уникальная возможность совместить отдых в горах с погружением в мир современной науки через кино. В этом году мы собрали самые яркие российские и зарубежные документальные хиты, которые вдохновляют, удивляют и заставляют задуматься. Наши зрители — это не только ценители научного кино, но и все, кто любит открывать новое. Уверена, что гости курорта из разных уголков страны найдут в программе фильмы, которые станут для них настоящим открытием".

Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2025 год, утвержденный Министерством культуры РФ.

В этом сезоне для зрителей ФАНК Уикенда на "Роза Хутор" подготовлена программа с более широким взглядом на науку:

  • 25 июля в 18.00 — Открытие фестиваля и фильм "Гидроэлектросчастье" (Hydroelectric Joy, 2024, Франция, 61 мин., режиссер Александр Марков 18+)
    Ностальгическое путешествие в 1960-е, когда СССР захлестывает "гидроэнергетическая эйфория": сносят села, реки поворачивают вспять, людей переселяют. В этом процессе активно участвует и молодой ученый Вадим Руденко. На фоне его любовной переписки разворачивается масштабная стройка Асуанской ГЭС. С помощью уникальных кадров кинохроники, режиссер блестяще создает портрет поколения, для которого личное счастье растворилось в просторах индустриального социализма. Автор демонстрирует невероятный масштаб предпринятых преобразований и мощную энергию того времени.
    После просмотра — онлайн-встреча с режиссером Александром Марковым.
  • 26 июля в 16.00 — Альманах короткометражных фильмов "Коротко о науке".
    Астрофотография. Сквозь пространство и время (2024, 6+, 16 мин., режиссер Олег Гаврилин). Можно ли бросить вызов законам физики и заглянуть в глубины космоса из сердца мегаполиса? Об этом расскажут сотрудники Московского Планетария.
    Дискуссия с режиссером фильма Олегом Гаврилиным.
    Как совершить научное открытие (2024, 12+, 25 мин, Россия, режиссер Ольга Домовцева). Сюжет фильма основан на путешествии по лабораториям и умам ученых, каждый из которых в этом процессе открывает что-то новое о нашем мире. О своей картине расскажет режиссер Ольга Домовцева.
    Визионер из Артюшкино (2024, 12+, 24 мин, Россия, режиссер Илона Вашкелите) Можно ли построить бизнес на пермакультуре и как она поможет возродить Арктику? История знает множество примеров, когда чудаки меняли мир. Ринальдо Маллямов не просто фермер. Он философ, исследователь, экспериментатор. Кому-то его идеи кажутся неприемлемыми, а кто-то, наоборот, найдет в них свое призвание. Встреча с героем фильма — Ринальдо Маллямовым.
    Дом тигра (2024, 12+, 25 мин, Россия, режиссер Алексей Кобылков) бывших сотрудников цирка Дмитрия и Яны Ким, которые решили полностью изменить свою жизнь — сначала продали квартиру и машину ради спасения хищников, а после уехали со своей малой родины в Ленинградскую область, чтобы быть ближе к мегаполису и иметь возможность срочно оказывать хищникам ветеринарную помощь… Дискуссия с героями фильма.
    19.00 — "О герое" (About a Hero, 18+, 2024, 84 мин, Дания, режиссер Петр Виневич). Когда при загадочных обстоятельствах умирает рабочий завода Дорем Клери, Вернер Херцог отправляется в Гетункирхенбург, чтобы расследовать его внезапную смерть. Но Херцог не тот, кем кажется, и фильм не такой, как мы ожидаем. "О герое" — это адаптация сценария, написанного ИИ, обученным на основе фильмов Вернера Херцога, с разрешения Херцога. Результатом является вымышленное повествование, иронично саморефлексивное, переплетенное с интервью художников, философов и ученых, размышляющих о понятиях оригинальности, аутентичности, бессмертия и души в эпоху искусственного интеллекта.
    Дискуссия с экспертом по ИИ — Николаем Герасименко, членом Экспертного совета научного центра "Идея" по ИИ, руководителем направления по исследованию данных, Sber AL Research, старшим научным сотрудником лаборатории Машинного обучения и семантического анализа Института ИИ МГУ.
  • 27 июля в 18.00 — "Вирус лжи" (Blame, 18+, 2025, 122 мин, Швейцария, режиссер Кристиан Фрай) COVID-19 — что это было? Фильм-расследование о судьбе трёх учёных, изучавших происхождение эпидемии атипичной пневмонии, вспыхнувшей в Китае в 2003 году. Во время пандемии вспомнили об их исследованиях, доказывающих, что коронавирус передаётся человеку от летучих мышей. Режиссер Кристиан Фрай на фоне растущего влияния дезинформации и фейковых новостей подчёркивает важность науки в современном мире.
    Дискуссия с экспертом Станиславом Рыбцовым — руководителем Группы "Онтологии старения иммунной системы" и ресурсного центра клеточных технологий и иммунологии в Университете "Сириус". В сфере его научных интересов — исследования старения иммунной системы, а также иммунный ответ на SARS-cov2.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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