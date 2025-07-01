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Возвращение, которого ждали 20 лет: сиквел культовой драмы превращается в корпоративный триллер

1:05
Кино » Зарубежное кино

Съёмки начались — и модный мир затаил дыхание: студия 20th Century Studios анонсировала старт производства продолжения культовой драмы "Дьявол носит Prada". Фанаты ликуют — старый состав снова в деле.

Девушка у телевизора
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Девушка у телевизора

Старые лица, новые битвы

Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи снова в своих знаковых ролях. Но теперь к ним присоединился Кеннет Брана — он сыграет мужа самой Миранды Пристли. Такой пары ещё не было.

Секреты сюжета: что случилось с глянцем

Хотя подробности держатся под замком, в кулуарах ходят слухи: культовая Миранда сталкивается с падением модных изданий и отчаянно борется за выживание. Но на её пути — вовсе не медиа-тренды.

Главный удар — от бывшей ассистентки

Эмили, бывшая помощница, теперь сама акула бизнеса. Она возглавляет люксовый холдинг и контролирует ключевые рекламные потоки — именно те, что критично нужны Миранде. В этом противостоянии нет места сентиментам.

Дата, которую ждут миллионы

Премьера сиквела назначена на 1 мая 2026 года. Учитывая успех оригинала — более 300 миллионов долларов в прокате, номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" — продолжение уже обречено на громкий старт.

Уточнения

Мэ́ри Луи́з (Ме́рил) Стрип (англ. Mary Louise «Meryl» Streep; род. 22 июня 1949, Саммит, Юнион, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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