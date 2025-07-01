Как Голливуд изменил свои правила для актрис: Скарлетт Йоханссон раскрыла главный секрет эволюции женских ролей в кино

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Скарлетт Йоханссон поделилась своими наблюдениями об эволюции женских ролей в Голливуде с момента начала её карьеры. В беседе с The Times of London актриса отметила, что в начале её пути ей часто предлагали роли, где персонажи были в основном сосредоточены на своей привлекательности и служили для поддержки мужских персонажей.

Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скарлетт Йоханссон

Однако, по мнению Йоханссон, ситуация в Голливуде для молодых актрис значительно улучшилась. Она подчеркнула, что сейчас существует больше примеров для подражания, женщины занимают влиятельные позиции, и ей самой стали доступны роли, позволяющие играть более многогранных и независимых персонажей. Актриса отметила, что хотя подобные роли всё ещё встречаются, их количество значительно уменьшилось, что свидетельствует о позитивных изменениях в индустрии.

Ранее, в 2022 году, Йоханссон уже говорила о том, как в юности она чувствовала себя "гиперсексуализированной" Голливудом, что, по её мнению, ограничивало её возможности в выборе ролей. Она призналась, что чувствовала себя объективированной и опасалась, что ей не будут предлагать работу, соответствующую её творческим амбициям. Актриса даже шутила, что из-за этого ей казалось, будто ей уже 40 лет. В конечном итоге она смогла преодолеть этот стереотип и расширить свой актёрский диапазон.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

