Как Брэд Питт разработал часы своей мечты для фильма Формула-1

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Для создания нового фильма F1, который режиссер Джозеф Косински описывает как "самый аутентичный, реалистичный и приземленный гоночный фильм из когда-либо снятых", не было никаких коротких путей. Звезды Брэд Питт и Дэймон Идрис оба ездили на своих собственных автомобилях, а съемочная группа фильма включилась в реальный сезон Формулы-1.

Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

Это кропотливое внимание к деталям также распространилось на часы, которые Питт носит в роли гонщика Сонни Хейза. Актер был чрезвычайно требователен к часам, которые он хотел носить, их предыстории и многим техническим деталям, включая механизм и толщину.

Наша история начинается, как ни странно, с Дэвида Финчера. Номинированный на премию "Оскар" режиссер и Питт — давние соратники и друзья, которых объединяет любовь к созданию потрясающих фильмов — "Бойцовский клуб" и "Семь", и, по-видимому, не менее потрясающих часов.

Несколько лет назад Финчер, большой любитель часов, узнал о Cloister Watches — небольшой нью-йоркской компании, которая занимается кастомизацией винтажных часов с использованием инструментов и процессов соответствующих эпох — из эпизода видеосериала Ходинки "Говорящие часы".

Когда Питту понадобились часы, изготовленные по индивидуальному заказу для F1, он сказал IWC — спонсору часов фильма — что хочет, чтобы Зелник поучаствовал. Я знал, что Питт любит часы — в его коллекции есть несколько интересных винтажных экземпляров, например, Vacheron Constantin 222 и Patek 3800/1J, — но я не был полностью уверен, насколько глубоко он увлечен игрой. "Он много знает о часах", — говорит Зельник. "Вы могли бы сказать ему: "Эй, чувак, сколько десятых миллиметра разница в толщине Patek 3700 и Audemars Piguet 5402?" И он скажет вам, что шесть десятых".

Питт был очень точен в том, что он хотел, чтобы носил его персонаж в F1. Он знал, что должен был носить IWC, но вместо того, чтобы следовать одному из стандартов бренда, например, Big Pilot или Portugieser, он покопался в архивах.

Зельник говорит, что Питт и Финчер вместе придумали идею выбрать Ingenieur ref. 1832, часы из 70-х годов, разработанные Джеральдом Джентой, человеком, стоящим за AP Royal Oak и Patek Nautilus.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

