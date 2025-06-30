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Александр Петров признался жене в любви в день её рождения: эти слова способны растрогать даже самых чёрствых

1:09
Кино

Александр Петров не скрывает своих чувств к жене Виктории. Актёр публично поздравил её с днем рождения, сопроводив поздравление трогательными семейными снимками.

Александр Петров
Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Петров

В своём поздравлении Петров не скупился на комплименты, назвав Викторию самой красивой, умной, искренней и лучшей мамой для их сына. Он признался, что восхищается ею каждый день, влюбляется в неё всё сильнее и сильнее и благодарен судьбе за встречу. Актёр подчеркнул, что их жизни после знакомства стали единым целым, наполненным волшебством, заботой и любовью. Он выразил свою безграничную любовь и желание видеть Викторию счастливой, пообещав всегда быть рядом и поддерживать её.

"Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного, чтобы ты всегда была счастлива! Я во всём и всегда за тебя, моя любимая жена! Моя семья! С днём рождения, моя главная победа, моя Виктория! Моя суперженщина!" — тепло обратился к жене актёр в личном блоге.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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