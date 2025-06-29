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Кэмерон обвинил Нолана в моральной трусости: режиссёр Аватара раскритиковал Оппенгеймера

1:05
Кино » Зарубежное кино

Джеймс Кэмерон резко раскритиковал байопик "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. В интервью Deadline режиссёр "Аватара" заявил, что его коллега "немного морально струсил".

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кристофер Нолан

По мнению Кэмерона, Нолан оставил "многое в стороне", особенно показав лишь одну краткую сцену с обгоревшими телами.

"Крис уклонился от темы. Не знаю, сам ли он хотел этого или студия посчитала это 'третьим рельсом'", — отметил Кэмерон.

Критику созвучны претензии о том, что фильм игнорирует японскую точку зрения. Нолан ранее отвечал, что это не вписывалось в его историю, предлагая другим режиссёрам взять эту тему.

В ответ Кэмерон подтвердил планы экранизировать книгу "Призраки Хиросимы", основанную на истории Цутому Ямагучи, пережившего обе бомбардировки.

Хотя сценарий ещё не написан (работа ведётся 15 лет), режиссёр намерен показать события без прикрас, вдохновляясь жёсткой правдой "Списка Шиндлера" и "Спасти рядового Райана" Спилберга.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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