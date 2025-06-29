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Талант или наследство: почему Ефремова ждут в двух театрах?

0:58
Кино » Российское кино

Михаил Ефремов, завершивший срок заключения после смертельного ДТП, возвращается в профессию.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Артист присоединится к труппе театра Никиты Михалкова "Мастерская 12". Параллельно его ждут в легендарном "Современнике", основанном его отцом Олегом Ефремовым.

Бывший главный администратор "Современника" Галина Лиштванова в интервью mk. ru поделилась воспоминаниями.

"Миша похож на родителей — гениальную Аллу Покровскую и великого Олега Николаевича. Он унаследовал их талант и скромность", — рассказала она.

Особо она отметила невероятную популярность актёра: зал заполнялся за месяцы до спектакля, а люди осуждали телефоны, в надежде попасть на Ефремова.

Лиштванова выразила надежду, что Михаил появится на сцене отцовского театра, которому в 2026 году исполнится 70 лет.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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