Михаил Ефремов, завершивший срок заключения после смертельного ДТП, возвращается в профессию.
Артист присоединится к труппе театра Никиты Михалкова "Мастерская 12". Параллельно его ждут в легендарном "Современнике", основанном его отцом Олегом Ефремовым.
Бывший главный администратор "Современника" Галина Лиштванова в интервью mk. ru поделилась воспоминаниями.
"Миша похож на родителей — гениальную Аллу Покровскую и великого Олега Николаевича. Он унаследовал их талант и скромность", — рассказала она.
Особо она отметила невероятную популярность актёра: зал заполнялся за месяцы до спектакля, а люди осуждали телефоны, в надежде попасть на Ефремова.
Лиштванова выразила надежду, что Михаил появится на сцене отцовского театра, которому в 2026 году исполнится 70 лет.
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.