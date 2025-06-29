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Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед

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Кино » Российское кино

Иван Янковский, известный сдержанностью в личных темах, впервые подробно рассказал о воспитании 4-летнего сына Олега.

Диана Пожарская и Иван Янковский
Фото: YouTube канал ПРО КИНО by Скриншот видео YouTube канала ПРО КИНО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диана Пожарская и Иван Янковский

В интервью "Ведомостям" актёр признался: его подход основан на традициях семьи.

Ключевой урок от деда — Олега Янковского — ценность тишины.

"Рядом с ним было перманентное состояние покоя. Это познание тишины я передаю сыну", — признался артист.

Янковский стремится воссоздать атмосферу "большого дома", где за общим столом старшие учат младших. "Эти заветы я прививаю Олегу", — подчеркнул звезда "Аутсорса".

Актёр вспомнил и строгость своего детства: за проступки родители грозили Суворовским училищем. По его словам, он ничего не получал "по звонку", как могут думать зрители и поклонники.

Иван Янковский воспитывает единственного сына Олега от супруги, актрисы Дианы Пожарской.

Уточнения

Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.

Оле́г Ива́нович Янко́вский (23 февраля 1944, Карсакпай, Джезказганский район, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 20 мая 2009, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, кинорежиссёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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