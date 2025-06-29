Иван Янковский раскрыл трогательные принципы воспитания сына: учу его тишине, как дед

Иван Янковский, известный сдержанностью в личных темах, впервые подробно рассказал о воспитании 4-летнего сына Олега.
В интервью "Ведомостям" актёр признался: его подход основан на традициях семьи.
Ключевой урок от деда — Олега Янковского — ценность тишины.
"Рядом с ним было перманентное состояние покоя. Это познание тишины я передаю сыну", — признался артист.
Янковский стремится воссоздать атмосферу "большого дома", где за общим столом старшие учат младших. "Эти заветы я прививаю Олегу", — подчеркнул звезда "Аутсорса".
Актёр вспомнил и строгость своего детства: за проступки родители грозили Суворовским училищем. По его словам, он ничего не получал "по звонку", как могут думать зрители и поклонники.
Иван Янковский воспитывает единственного сына Олега от супруги, актрисы Дианы Пожарской.
Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.
Оле́г Ива́нович Янко́вский (23 февраля 1944, Карсакпай, Джезказганский район, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР — 20 мая 2009, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, кинорежиссёр.
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